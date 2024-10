Cinque camion elettrici: Iveco, Scania, Volvo, Mercedes, Renault

Camion sempre più elettrici e con sempre maggiore autonomia. In queste ultime settimane ne sono stati presentati diversi dai marchi più noti come Iveco, Scania, Merces. Vediamoli.

L’ultimo elettrico di Scania: 530 km di autonomia

Scania opera su diverse soluzioni di propulsione, tra cui il biocarburante, ma è convinta della scelta elettrica. L’ultima arrivata è la EM C1-4 quattro marce e cinque diversi livelli di potenza (nell’ultima presentazione la versione da 400 k W).

Aumenta la capacità delle batterie: 728 kWh, «ottenuta aggiungendo un settimo pacco batteria sotto la cabina». Tradotto in autonomia: 530 chilometri. Un buon risultato per un camion da 40 tonnellate.

Iveco ha lanciato S-eWay e eMoovy

Iveco percorre più strade – biodiesel HVO, gas naturale, bio-metano, idrogeno – e anche quella elettrica. Ha appena lanciato

due nuovi elettrici: il camion pesante S-eWay nella sua configurazione rigida e il cabinato leggero eMoovy.

S-eWay Rigido, si aggiunge alla versione articolata totalmente progettato in casa, ha un’autonomia di 400 km e può ricaricare con colonnina fast 200 km in meno di 45 minuti. L’assale elettrificato firmato FPT Industrial (qui la nostra visita allo stabilimento di Torino) è dotato di una potenza massima di 490 kWh. Per l’azienda è «ideale per missioni urbane e regionali». Considerando che la tratta media è di 300 km, si riesce ad assicurare una certa funzionalità.

L’altro nuovo camion è eMoovy, cabinato completamente elettrico situato nella fascia media da 2,5 a 3,5 tonnellate, è più adeguato alle consegne urbane dell’ultimo miglio. Vediamo i dati:

autonomia di 320 km e ricarica molto veloce ovvero fino a 100 km di autonomia aggiuntiva in meno di 10 minuti. Capacità batteria: 76 kWh. L’eMoovy è prodotto da Hyundai, frutto della partnership tra le due case, personalizzato e distribuito sul mercato europeo da Iveco.

Ai clienti: «Batteria per quanto serve»

Interessante il consiglio di Scania: “Meglio che i clienti considerino l’autonomia effettivamente necessaria piuttosto che massimizzare l’autonomia potenziale; non ha senso portare più batterie di quelle richieste dal tipo di trasporto». Più batterie uguale più peso e maggiori consumi.

Volvo con FH Electric taglia il traguardo dei seicento km

Ne abbiamo già scritto (leggi qui) ma riproponiamo la notizia perché l’autonomia proposta è rilevante. Sono 600 km. Un mezzo che permette di andare oltre i confini regionali e far tappa su «percorsi interregionali e a lunga distanza. Un’intera giornata lavorativa senza dover ricaricare».

Mancano le colonnine, ma si sta lavorando e sono in programma le prime inaugurazioni di stazioni dedicate ai veicoli pesanti (leggi qui).

Oltre i 500 con Mercedes eActros 600

L’eActros 600 convince gli esperti. È stato, infatti, premiato dalla giuria dell’International Truck of the Year 2025. Noi ne abbiamo scritto tempo fa (leggi qui).

Anche qui l’autonomia gioca un ruolo cruciale. Sono 500 km. Quando la rete sarà ben operativa sarà possibile ricaricare con il Megawatt charging dal 20% all’80% in circa 30 minuti. Considerando le soste obbligatorie per legge con le stazioni di ricarica posizionate nei nodi strategici sarà possibile organizzare missioni lungo tutto lo stivale.

Per togliere ogni alibi ai criticoni a priori dell’elettrico: “Le batterie Lfp sono progettate senza cobalto e nichel“. Un dato interessante, visto che il differenziale di prezzo incide sulla scelta di acquisto dell’armatore, è la comparazione sui costi.

Prendendo in considerazione 120mila km con costo del diesel a 1,50 euro/litro e dell’energia da 0,20 euro/kWh (per avere questo prezzo si dovrebbe ricaricare in casa e negli spazi del fornitore/cliente) viene calcolato un risparmio annuo di 97mila euro.

Renault E-Tech T e C

Elettrici anche i veicoli pesanti di Renault Trucks oltre le 40 tonnellate e autonomia «fino a 500 km con carica in corrente continua durante 1 ora di pausa».

La potenza del motore va da 330 a 490 kW, la ricarica in corrente continua (250 kW) ha necessità di circa 2,5 ore ma fino a 1 dal 20 al 80%. Per quanto riguarda la capacità con 4 a 6 pacchi batteria siamo da 360 a 540 kWh.

