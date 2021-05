Cingolani alla Gabanelli: nell’auto l’elettrico ha già vinto

Intervistato da Milena Gabanelli per Corriere TV il Ministro Roberto Cingolani ha ammesso che nell’auto e nella mobilità leggera “l’elettrico ha già vinto” (qui il video). Qualcuno dirà che ha corretto il tiro, altri, e lui per primo, che ha semplicemente precisato dichiarazioni riportate in modo non puntuale e mal interpretate. Fatto sta che Cingolani, nella lunga conversazione con la giornalista, ha fatto chiarezza su molti altri punti del capitolo transizione ecologica del PNRR appena presentato a Bruxelles. E ha risposto alle molte critiche ricevute dai sostenitori della tecnologia elettrica, noi compresi.

La tecnologia della mobilità a batteria, sostiene Cingolani, è senza dubbio vincente nei trasporti leggeri. Nell’auto in particolare “l’elettrico ha già vinto”. Il ministro non l’ha detto esplicitamente, ma si è capito che la considera ormai abbastanza consolidata da non aver bisogno di un boost da parte dello Stato. Vi sono invece settori “hard to abate“. Qui la transizione all’elettrico è più difficile o impossibile. Per esempio nel trasporto pesante a lungo raggio, nella navigazione commerciale e nell’aviazione. Oppure nell’industria energivora come quella del cemento o la siderurgia. In questi settori l’unica via per abbattere e in prospettiva azzerare le emissioni di CO2 è il passaggio all’idrogeno verde (prodotto da elettrolisi dall’acqua con energia da fonti rinnovabili) o blu (prodotto gas naturale con cattura e stoccaggio della CO2).

L’idrogeno? Solo per i settori “hard to abate”

«In Italia, se vogliamo partire subito con l’idrogeno, dobbiamo dire sì all’idrogeno blu. Se vogliamo l’idrogeno verde ci servono subito 70 nuovi gigawatt di rinnovabili. Altrimenti, dobbiamo trovare altri modi. E’ una scelta politica, deciderà il parlamento» ha affermato Cingolani.

«Dobbiamo arrivare all’idrogeno verde _ ha aggiunto _, ma al momento non c’è una produzione sufficiente, perché non ci sono rinnovabili a sufficienza. Non è una soluzione pronta». Resta però la priorità di abbandonare più velocemente possibile il carbone e ridurre il più possibile il consuno di derivati dal petrolio. «In una fase transitoria che durerà 10 – 15 anni _ ha detto _, dobbiamo sviluppare le rinnovabili e l’idrogeno, e nel frattempo usare il gas. Intanto potrebbero uscire nuove tecnologie, ad esempio nelle batterie. Ma anche se arriviamo al traguardo del 72% di rinnovabili al 2030, il restante 28% sarà gas».

In precedenza, parlando alla trasmissione radiofonica “Radio anch’io” aveva risposto a un ascoltatore che lo accusava di calcare la mano sull’idrogeno blu per salvare il business del metano dell’Eni. «Le mando una copia del Pnrr _ la sua replica_. Se lei trova una cosa del genere, ne riparliamo. Non so che cosa dire. Questa cosa non c’è scritta. E’ facile impostare, su una premessa che non esiste, un lungo discorso».

“Meno burocrazia per l’elettricità verde”

Sul tema dello sviluppo delle fonti rinnovabili, queste le parole di Cingolani: «Bisogna semplificare le procedure, per tornare al tasso di installazione che avevamo fino a qualche anno fa. Dagli attuali 0,8 Gigawatt all’anno, dobbiamo arrivare a 6 – 7 all’anno». E ha portato questo esemio: «L’anno scorso in Italia sono stati messi all’asta 1,8 gigawatt di produzione da rinnovabili. Sono arrivate offerte soltanto per 470 megawatt, perché le aziende erano spaventate dalla burocrazia. In Spagna nello stesso periodo hanno messo all’asta 3 gigawatt di rinnovabili e hanno ricevuto offerte per 9».

Nessun piano sulla cattura del carbonio

Oltre a riconoscere che nell’auto “l’elettrico ha già vinto”, Cingolani ha parlato di molti altri argomenti facendo importanti puntualizzazioni. In particolare su idrogeno blu e cattura del carbonio, incalzato da una domanda del professor Nicola Armaroli, scienziato ben conosciuto da tutti i lettori di Vaielettrico, in collegamento telefonico (al minuto 18,40 del video). «Nel PNRR la carbon capture non c’è. Se l’Eni vorrà farla a Ravenna, presenteranno il progetto e lo vedremo. Ma al momento non c’è nessun piano per la CCS» ha detto Cingolani. CCS sta per Carbon Capture & Storage, lo stoccaggio sottoterra dell’anidride carbonica prodotta da lavorazioni industriali.

Il ministro ha poi aggiunto: «Se la fanno i norvegesi, la carbon capture possono farla tutti. Fino al 30 aprile, la Commissione europea ci aveva detto che nel Recovery non doveva esserci la CCS. Poi il 3 maggio Timmermans ha detto che forse in fase transitoria si può fare. Spero che non ce ne sarà bisogno. Se saremo bravi a fare le rinnovabili, forse non dovremo farla».

Armaroli: finalmente chiarezza!

«Forse finalmente un po’ di chiarezza!» scrive oggi Armaroli sulla sua pagina Facebook.

Setti: apprezzabile ma…

Anche il professor Leonardo Setti, altro grande amico di Vaielettrico e utilizzatore seriale di auto elettriche, ha apprezzato le parole di Cingolani e la sua ammissione che nell’auto l’elettrico ha già vinto: «Interessante l’intervista della Gabanelli a Cingolani utilizzando buona parte delle domande che Energia per l’Italia ha preparato e che l’amico Nicola Armaroli ha ben portato al tavolo. I non tecnici non possono aver colto alcune sfumature che il Ministro ha detto ma chi lo è avrà ben capito alcune cose:

1. il Carbon Capture e Storage della CO2 non è nel PNRR e se l’ENI vorrà farlo lo pagherà con i suoi soldi e dovrà dimostrare la sostenibilità;

2. le auto a idrogeno non hanno senso scientifico per cui su questo mercato dobbiamo spingere solo quelle a batteria;

3. sarebbe opportuno fare una gigafactory per la produzione di batterie e per il recupero delle stesse;

4. dobbiamo arrivare a 70 GW di rinnovabili prima di poter produrre idrogeno verde e le rinnovabili sono fotovoltaico ed eolico.

5. abbiamo anche capito che dobbiamo smettere di investire su tubazioni tantomeno per quelle che dovrebbero portare l’idrogeno che non c’è.

Un esperto dovrebbe anche aver colto che con 70 GW di rinnovabili elettriche copriamo a mala pena il fabbisogno attuale di energia elettrica per cui dubito che di idrogeno verde se ne possa produrre prima del 2040. L’unica possibilità di produrre idrogeno è molto localizzata per le grandi acciaierie e per alimentare gli altoforni. Peccato che ogni tanto il Ministro continui a ripetere che faremo andare tutto a idrogeno e quindi non capisco se è ambivalenza. Non abbiamo però trattato il problema di importare l’idrogeno e questo credo sia una domanda fondamentale per capire la nostra capacità di essere energeticamente indipendenti oppure no».

C’è un miliardo per sviluppare la filiera

Nel colloquio con Milena Gabanelli, infine, il ministro ha affrontato il tema delle nuove filiere industriali. «Nel Pnrr _ ha detto _ c’è 1 miliardo di euro per lo sviluppo di una filiera autonoma italiana per accumulatori e batterie, per non dover comprare all’estero questa tecnologia. Poi ci sono alcune centinaia di milioni per il riciclo dei rifiuti elettronici. E’ un processo di pubblico e privato in accordo».

Ma non può essere il pubblico a finanziare direttamente gli investimenti di questo tipo perchè lo vietano le regole europee sulla concorrenza e gli aiuti di Stato.