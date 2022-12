Cinesi primo prezzo: la BYD Seagull

Cinesi primo prezzo: dal colosso BYD arriva la Seagull (Gabbiano), una citycar per la quale si annuncia in patria un listino di poco superiore agli 8 mila euro. Cinesi primo prezzo: 8 mila euro con 250 km di autonomia Si fa un gran parlare, anche in Italia, della MG4, un’auto elettrica della taglia della Golf che però costa come una citycar. La BYD che uscirà nel secondo trimestre 2023, invece, è proprio una piccola del segmento A (quello della 500). E il costruttore non è uno dei tanti brand cinesi sconosciuti in Europa: è già presente nel vecchio continente con uno stabilimento in Spagna e con diversi prodotti. Tra cui diverse flotte ai autobus elettrici, una delle quali è in uso già dal 2019 anche dalla GTT di Torino. Secondo i media cinesi, la Seagull sarà la prima auto elettrica a montare batterie al sodio. Definite “più sostenibili, sicure e non meno performanti, oltre che più economiche” rispetto alle attuali al litio in uso un po’ da tutti i costruttori. Lo sviluppo di questa soluzione è avvenuto nella massima segretezza, ma i media cinesi assicurano che la BYD ora è pronta per l’industrializzazione.

Batterie al sodio “molto meno costose del litio”

Sempre secondo queste anticipazioni, la versione base della Seagull avrà un’autonomia di circa 300 km, secondo gli standard di omologazione cinesi, piuttosto di manica larga. Possiamo ipotizzare 250 km con il sistema in uso in Europa, il WLTP. Ma ci sarà anche una versione con batteria maggiorata e un centinaio di km in più, a un prezzo (sempre per la Cina) di 10.800 euro. Con le nuove batterie, la BYD conta diridurre drasticamente il costo di produzione, fino a 67,6 €/kWh. I tecnici cinesi ritengono che, rispetto alle celle al litio, le celle al sodio siano anche più leggere, pur offrendo una densità energetica inferiore rispetto alle batterie al litio. Con il vantaggio che il sodio è abbondante, economico e ottenuto in modo più ecologico (viene raccolto, non estratto). Inoltre possono funzionare in un intervallo di temperature più ampio e offrire rese migliori in ambienti freddi. Ma, a quanto pare, hanno una durata inferiore.

