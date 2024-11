Dazi alle auto elettriche, la Cina ricorre al Wto e “congela” la fabbrica in Italia

Dopo averlo annunciato, la Cina ha presentato un reclamo ufficiale al Wto, (l’Organizzazione mondiale del commercio) contro la Ue. In pratica, ha denunciato Bruxelles per i dazi sulle importazioni di veicoli elettrici. E allo stesso tempo congela i progetti per la costruzione di nuovi fabbriche in Italia e in Europa

Dicono di non volere una guerra commerciale che andrebbe a incidere su un mercato dove si scambiano 739 miliardi di prodotti all’anno. Ma, in realtà, i due contendenti se le danno di santa ragione. La battaglia sui dazi alle importazioni tra Cina e Unione europea si arricchisce di un nuovo capitolo. Il governo di Pechino ha annunciato di aver fatto ricorso al Wto per violazione sulle regole che regolano il commercio mondiale. E allo stesso tempo ha congelato tutti i progetti per costruire nuovi stabilimenti in Europa. Tranne per le intese già siglate, come Byd in Ungheria e Chery in Spagna.

Se così fosse, muore ancora nella culla il “sogno” del ministro delle Imprese Adolfo Urso di costruire una joint venture con un gruppo cinese. Con l’obiettivo di dar vita a un secondo polo automobilistico in Italia, per contrastare la dismissione degli stabilimenti di Stellantis.

Sulla carta le trattative tra Bruxelles e Pechino sono in corso e una intesa potrebbe essere ancora possibile. Ma Pechino ha messo nero su bianco che non farà sconti: senza un accordo che riduca le tariffe aggiuntive, risponderà colpo su colpo. Con una doppia battaglia legale. Il reclamo “in campo neutro” davanti al Wto. E la denuncia “in trasferta” presentata alla Corte di giustizia Ue in Lussemburgo dal gruppo automobilistico Saic. A cui si aggiunge la minaccia di fermare tutti i prgetti di nuove fabbriche in Europa.

Ma quello che ha ha sorpreso gli addetti ai lavori sono le parole usate dal governo di Pechini. Come comunicato dal ministero al Commercio cinese, la denuncia al Wto è stata presentata negli uffici che si occupano di risoluzione delle controversie. Con quale motivazione? “Salvaguardare gli interessi sullo sviluppo dell’industria dei veicoli elettrici“. Ribadendo la sua “ferma opposizione” alle tariffe dell’Ue e criticando la decisione come ‘protezionismo commerciale”. In pratica, Pechino sostiene che i dazi rallenteranno il passaggio all’auto elettrica. Impedendo la lotta al cambiamento climatico.

La Cina ha fatto ricorso al Wto sostenendo di voler “difendere le forniture globali di auto elettriche”

Non solo. La Cina “ritiene che la decisione finale dell’Ue sulle misure anti-sovvenzioni sia priva di fondamento giuridico“, oltre a violare le regole del Wto. “Costituisce un abuso delle misure di rimedio commerciale“, ha dichiarato un portavoce del ministero. Esortando l’Ue “a prendere atto dei suoi errori e a correggere immediatamente le sue pratiche illegali“. Oltre a “mantenere la stabilità della catena di fornitura globale dei veicoli elettrici e la cooperazione economica e commerciale tra Cina e Ue“.

Anche se dovuto, il reclamo formale della Cina non può che inasprire le tensioni commerciali già alte tra Pechino e Bruxelles. Considerando che la politica dei dazi alle importazioni sta diventando pratica diffusa in tutto l’Occidente. Come dimostrano le analoghe iniziativa dell’amministrazione Biden (sempre contro le auto elettriche cinesi). Senza considerare che, in caso di vittoria, Donald Trump ha promesso di assumere misure ancora più severe.

Bruxelles accusa la Cina di concorrenza sleale

La Cina non potrà non rispondere, per quanto l’interscambio commerciale con l’Europa valga complessivamente 739 miliardi di euro (dato dell’intero 2023). La Commissione Ue, da parta sua, continua a difendere i dazi. Come inevitabile conseguenza di un’indagine sui sussidi governativi cinesi che avvantaggiano ingiustamente il settore. In pratica, muove una di concorrenza sleale.

Bruxelles, però, dovrà guardarsi dal fronte interno. La Germania si è espressa contro i dazi, preoccupata delle ritorsioni cinesi. Pechino vuole a sua volta introdurre tariffe aggiuntive contro l’importazioni di auto di lusso: una misura che penalizza i colossi tedeschi. Francesi e spagnoli potrebbero essere colpiti rispettivamente dai dazi sul cognac e la carne di maiale.

Dalla Cina con furore, ma anche con molto senso pratico.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –