Crisi dell’auto: Cina e Trump minacciano dazi e ritorsioni contro l’Europa

Dazi, l’Europa tra due fuochi. La Cina ha fatto sapere che reagirà alle tariffe aggiuntive di Bruxelles sulle importazioni di auto elettriche. Mentre negli Stati Uniti, Donald Trump ha promesso – in caso di vittoria nelle presidenziali – un dazio del 10% sulle importazioni di auto e del 60% sui modelli cinesi.

L’Europa è sotto assedio, da Oriente come da Occidente. Una minaccia da prendere in seria considerazione. Non potrebbe essere diversamente arrivando dai due colossi dell’economia mondiale. Cina e il candidato Trump minacciano di reagire contro l’entrata in vigore dei dazi decisi da Bruxelles sulle importazioni di auto elettriche.

Bruxelles ha promosso dazi fino al 37% sulle importazioni dopo aver chiuso una indagine per dumping. Pechino “non è d’accordo o non accetta” le tariffe aggiuntive in vigore da oggi. E “ha presentato un reclamo ai sensi del meccanismo di risoluzione delle controversie del Wto“, ha detto un portavoce del ministero del Commercio. La Cina “adotterà tutte le misure necessarie per proteggere legittimi diritti e interessi delle sue aziende“.

La Cina ha fatto ricorso al Wto, mentre Trump ritiene che gli europei non comprino abbastanza prodotti americani

Come reazione, Pechino ha già annunciato di imporre a sua volta dazi sui prodotti europei. Come il brandy e il cognac, così come i prodotti lattiero-caseari e la carne di maiale: anche contro le auto di grossa cilindrata. In quest’ultimo caso, il paese più colpito sarebbe la Germania. Mentre l’Italia e la Francia sarebbero danneggiati per i formaggi, la Spagna per i prodotti suini.

La Cina, inoltre, ritiene che i dazi saranno controproducenti e causeranno più danni che benefici all’automotivi europeo. “E’ difficile che rafforzino la resilienza del settore manifatturiero dei veicoli elettrici dell’Ue, stimolino l’innovazione o creino occupazione nel settore. Al contrario, ostacolano la collaborazione e il progresso“.

“Gli europei dovranno pagare un prezzo elevato”

Di diverso tenore l’intervento di Donald Trump, durante un comizio in Pennsylvania. L’Unione Europea – ha minacciato il candidato repubblicano – dovrà “pagare un prezzo elevato” per non acquistare abbastanza prodotti americani. Rilanciando il il suo “Trump reciprocal trade act” ha avvisato Bruxelles. “Non prendono le nostre auto. Non prendono i nostri prodotti agricoli. Vendono milioni e milioni di auto negli Stati Uniti. Dovranno pagare un prezzo elevato“, ha assicurato.

Trump ha anche quantificato la sua minaccia. Ha promesso di imporre

una tariffa del 10% sulle importazioni negli Usa da tutti i paesi e dazi del 60% sulle importazioni dalla Cina. Secondo gli esperti, ulteriori dazi colpirebbero le catene di approvvigionamento in tutto il mondo, innescando ritorsioni e aumentando i costi.

Ma non è detto che le minacce sui due fonti arrivino a destinazione. La Cina offre la possibilità di nuove trattative. Trump potrebbe non essere rieletto.

