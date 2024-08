Cina, storico sorpasso delle auto elettriche

Record storico in Cina per le auto elettriche che in luglio hanno superato per la prima volta quelle termiche con una quota del 50,7%. Il mercato automobilistico cinese è il più grande al mondo.

I veicoli elettrici e ibridi plug-in (NEV, New energy Vehicle) hanno raggiunto questo traguardo grazie a un aumento delle vendite del 37% sul luglio 2023 e del 28,6% rispetto a giugno, secondo quanto ha comunicato China Passenger Car Association.

Record di vendite mensili per BYD, Li Auto e Leapmotor

BYD con 340.799 EV a luglio, ha registrato il miglior risultato mensile di sempre e solo 244 unità in meno rispetto al massimo storico di dicembre. Li Auto ha consegnato 51.000 veicoli ibridi plug-in e completamente elettrici, portando il numero totale di consegne per l’anno a quasi 240.000 unità. Leapmotor ha superato la soglia delle 20.000 unità per il secondo mese consecutivo.

In tre anni dal 7 al 50,7% del mercato