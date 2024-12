Auto elettriche, sorpasso in Cina: nel 2025 più vendute di benzina e diesel

Questi dati segnano un punto di svolta nel più grande mercato automobilistico del mondo. E dimostrano come la transizione all’elettrico stia avvenendo più rapidamente in Cina rispetto all’Occidente. In Europa e negli Stati Uniti la diffusione dei veicoli elettrici ha frenato – in parte – a causa degli alti tassi di interesse. Ma Usa, Ue e anche il Giappone pagano anche gli errori di valutazione delle case automobilistiche. Hanno commesso l’errore di puntare a modelli di grossa cilindrata e Suv. Invece di concentrare gli sforzi verso modelli più “popolari, a prezzi più contenuti.

Le vendite di auto elettriche in Cina sono aumentate grazie ai sussidi e al calo dei prezzi di listino

Il successo delle vendite di EV in Cina è il frutto di sussidi governativi e concorrenza interna. Due fattori che hanno consentito di offrire ai consumatori prezzi più bassi. Inoltre. le case automobilistiche hanno abbassato i prezzi. Come ha fatto BYD nella primavera scorsa. L’azienda leader di mercato ha applicato uno sconto del 5% sul suo modello più economico. La Seagull ha ora un prezzo sotto i 10.000 dollari. Analoghi sforzi sono stati compiuti da altri marchi, in una competizione aggressiva per conquistare i consumatori.

Anche Tesla ha risposto alle strategie di prezzo aggressive dei produttori cinesi, riducendo i prezzi. Nonostante un calo del 3,1% dei ricavi globali nella prima metà del 2024, l’azienda ha comunicato al mercato vendite record in Cina. Ha venduto 21.900 veicoli nella prima settimana di dicembre, secondo i dati riportati da Reuters.

I produttori cinesi di EV stanno cercando di replicare il loro successo interno sui mercati esteri. Ma sono stati messi in difficoltà dai dazi imposti in Occidente. Dall’Europa all’Australia, passando per gli Stati Uniti, Pechino viene accusata di dumping per conquistare velocemente il mercato, approfittando della crisi dei rivali. A ottobre, l’Unione Europea ha deciso di aumentare fino al 45% le tariffe sui veicoli elettrici cinesi. Negli Stati Uniti, le tariffe sono state portate al 100% lo scorso maggio. Da valutare se i dazi influiranno sulle vendite.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-