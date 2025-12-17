Cina: salgono i prezzi delle materie prime per batterie (LFP comprese)

I fornitori cinesi di materie prime per le batterie al litio iniziano ad alzare i prezzi e il segnale arriva forte a tutta la filiera globale dell’auto elettrica. Per l’inizio del 2026 si parla di aumenti fino al 15%, spinti da una domanda in crescita legata alla transizione energetica.

Il tema è particolarmente rilevante perché riguarda non solo le chimiche più “nobili”, ma anche le batterie LFP (litio-ferro-fosfato), oggi dominanti nel mercato cinese e sempre più diffuse anche nei modelli destinati all’Europa. La dinamica potrebbe riflettersi sui prezzi delle auto elettriche nei prossimi anni.

Aumenti su materiali e batterie finite

Tra i primi a muoversi è stata Hunan Yuneng New Energy, uno dei principali fornitori cinesi di materiali catodici per batterie agli ioni di litio, con clienti del calibro di CATL e BYD. L’azienda ha comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2026, la commissione di lavorazione per l’intera gamma di prodotti LFP aumenterà di 3.000 yuan a tonnellata (circa 360 euro), tasse escluse.

Un aumento che, come specificato dalla stessa Yuneng, potrà essere rinegoziato al rialzo in caso di ulteriori forti oscillazioni dei prezzi delle materie prime. Segnale chiaro di un mercato ancora tutt’altro che stabilizzato.

Ancora più netto l’annuncio di Dejia Energy, che ha dichiarato un aumento del 15% sui prezzi di vendita delle batterie a partire dal 16 dicembre 2025, motivandolo con il forte incremento dei costi a monte.

Materie prime sotto pressione: sali di litio +118% in due mesi

Alla base di questi rincari c’è un’escalation impressionante dei prezzi di alcune materie chiave. Il caso più evidente è quello del litio esafluorofosfato, sale conduttivo essenziale per gli elettroliti delle batterie agli ioni di litio: in due mesi il prezzo è passato da 55.000 a 120.000 yuan a tonnellata, con un aumento superiore al 118%.

Ancora più marcata la dinamica del litio cobalto ossido, utilizzato come materiale catodico in diverse chimiche: da 140.000 yuan a tonnellata a inizio anno a 350.000 yuan in novembre, pari a un incremento di oltre il 150%.

Anche il carbonato di litio per batterie è tornato a salire sopra i 94.000 yuan a tonnellata, con un +16% nel solo mese di novembre. Un dato tutt’altro che secondario: per ogni aumento di 10.000 yuan/tonnellata del carbonato di litio, il costo dei materiali catodici LFP cresce di circa 2.300-2.500 yuan (circa 300 euro).

LFP dominanti in Cina, ma il problema è globale

Oggi le batterie LFP rappresentano oltre l’81% della capacità installata nel mercato cinese delle batterie di trazione. Questo significa che eventuali tensioni su questa filiera non restano confinate a chimiche di nicchia, ma colpiscono il cuore della produzione di massa.

Secondo diverse fonti industriali, la combinazione di domanda elevata e offerta ancora rigida sta spingendo alcuni costruttori automobilistici a muoversi in anticipo per assicurarsi le forniture.

Ricadute anche in Europa: finirà il calo prezzi delle BEV?

Per il mercato europeo il rischio non è tanto il ritorno immediato ai prezzi record del 2022, quanto una fine della fase deflattiva che aveva aiutato a contenere i listini delle auto elettriche nel 2024-2025. Se gli aumenti sui materiali dovessero consolidarsi, una parte dei costi potrebbe inevitabilmente scaricarsi sui veicoli nel 2026, soprattutto nei segmenti più sensibili al prezzo.

In uno scenario di transizione ancora fragile, la partita delle batterie resta quindi centrale: non solo tecnologia e prestazioni, ma accesso alle materie prime, contratti di fornitura e stabilità dei costi. Ed è su questo terreno che si giocherà una parte importante della competitività dell’elettrico nei prossimi anni.