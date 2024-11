Clamoroso in Cina: il picco delle emissioni di CO2 arriverà già nel 2025

Lo rivela un rapporto del Centro di Ricerca sull’Energia e l’Aria Pulita (CREA), che ha svolto un sondaggio tra un gruppo di esperti di climatologia provenienti sia dal mondo accademico che industriale. I risultati rivelano come le emissioni hanno già raggiunto il picco o lo raggiungeranno entro il 2025. Lo ritiene il 45 per cento degli intervistati. Questo dato è in netto aumento rispetto a un anno fa, quando le risposte positive erano stato solo il 21% del totale.

La Cina raggiungerà il limite delle emissioni di gas serra cinque anni prima degli obiettivi che si era dato il Governo

Questo trend positivo è attribuito a diversi fattori. Le installazioni record di energia rinnovabile negli ultimi due anni hanno soddisfatto gran parte dell’aumento della domanda energetica, limitando il ricorso al carbone. Allo stesso tempo, un rallentamento economico ha ridotto la produzione di acciaio e cemento, due settori tradizionalmente ad alta intensità di carbonio. In particolare, la rapida diffusione di energie rinnovabili e veicoli elettrici continua a trasformare il panorama energetico cinese.

Nonostante questi progressi, le sfide rimangono. La rapida crescita del consumo energetico del colosso asiatico potrebbe rallentare la riduzione delle emissioni. Ostacolando gli sforzi globali per contenere il riscaldamento climatico entro i limiti critici. Secondo Lauri Myllyvyrta, analista capo del CREA, per mantenere questo slancio la Cina dovrà intensificare ulteriormente l’installazione di energie rinnovabili. Oppure riorientare il proprio sviluppo economico verso modelli meno energivori.

Questa traiettoria della Cina è cruciale per il futuro climatico del pianeta, dato che il Paese è responsabile di una quota significativa delle emissioni globali. Se il picco di emissioni verrà raggiunto entro il 2025, ciò potrebbe influenzare positivamente la capacità globale di contenere gli impatti più gravi del cambiamento climatico.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-