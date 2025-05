Cina: con auto elettriche e rinnovabili, calano le emissioni di CO2

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Grazie alle rinnovabili, nel primo trimestre del 2025, le emissioni di CO2 della Cina sono calate dell’1,6% su base annua: è la prima volta che accade in un contesto di crescita economica e aumento della domanda energetica. A trainare il cambiamento l’espansione di solare, eolico e nucleare. Con un contributo anche dalla flessione dell’edilizia e dalla diffusione delle auto elettriche.

Il dato arriva da uno studio del think tank finlandese CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air), pubblicato il 15 maggio su Carbon Brief. L’analisi, firmata dall’esperto Lauri Myllyvirta, segnala una tendenza inedita per l’economia cinese. Finora aveva conosciuto cali nelle emissioni solo in concomitanza con crisi economiche, con l’avvento dell’epidemia Covid e nel 2022 con l’invasione dell’Ucraina. Ora, invece, il calo avviene nonostante una domanda energetica in crescita. Spinta dalla ripresa dell’industria e dal ritorno alla normalità post-pandemica.

L’energia prodotta dalle rinnovabili sostituisce quella prodotta dalle centrali a carbone: emissioni ci CO2 in calo

Il pricipale merito di quanto sta accadendo in Cina è dovuto alla nuova capacità installata da fonti rinnovabili. Secondo lo studio, la crescita del fotovoltaico, dell’eolico (ma anche del nucleare) è stata sufficiente a contenere – e in parte a sostituire – la produzione elettrica da carbone, tradizionalmente dominante nel mix energetico cinese.

In parallelo, un secondo fattore ha contribuito al rallentamento delle emissioni: la crisi del settore immobiliare, che ha ridotto la produzione di acciaio e cemento, due comparti altamente energivori. A completare il quadro, il boom delle auto elettriche ha ridotto sensibilmente la domanda di carburanti fossili nei trasporti, in un paese dove ormai oltre un’auto nuova su tre è elettrica.

Siamo davvero al picco delle emissioni?

La domanda è lecita: la Cina ha toccato il suo “picco di emissioni”? Gli esperti del CREA, da tempo, indicano il 2025 come anno chiave, in anticipo rispetto all’obiettivo ufficiale del governo di raggiungere il picco entro il 2030. Tuttavia, il report invita alla cautela: diversi fattori potrebbero invertire la tendenza.

Il primo è stagionale: l’estate porta con sé un aumento del fabbisogno elettrico per il raffrescamento, che potrebbe costringere il paese a riattivare centrali a carbone per coprire i picchi di domanda. Inoltre, eventi climatici estremi come siccità possono compromettere la generazione idroelettrica, come accaduto nel 2023.

L’incognita dei dazi e il Piano quinquennale

Un secondo fronte critico è quello geopolitico: la guerra commerciale con gli Stati Uniti e i dazi sui prodotti green cinesi aumentano l’incertezza sull’export e sull’economia interna. Nei prossimi mesi, la Cina potrebbe reagire aumentando la produzione industriale per compensare le perdite, con un effetto rebound sulle emissioni.

A decidere il destino delle emissioni cinesi sarà però il prossimo Piano quinquennale, atteso nel 2026, che definirà nuovi target per le rinnovabili e i limiti di emissione al 2030. Fino ad allora, è presto per parlare di “picco definitivo”, ma il trend osservato nel 2024 e nel primo trimestre del 2025 segna comunque un cambio di passo cruciale per il principale emettitore globale.

