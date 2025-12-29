Cina: maxi-test invernale per le EV, 67 modelli alla prova dei -25°C

Sessantasette auto elettriche provate contemporaneamente, temperature fino a -25 °C e sette prove estreme. Il maxi-test invernale promosso da Autohome – il più grande mai realizzato in Cina – ha messo sotto la lente d’ingrandimento i reali limiti delle EV in condizioni climatiche proibitive. Ecco i risultati su autonomia, consumi e ricarica.

Le prove si sono svolte a Yakeshi, in Mongolia, con temperature comprese tra -10°C e -25°C. Autohome, il più grande portale automotive cinese, ha analizzato autonomia, consumi, ricarica rapida, climatizzazione, sistemi AEB, accelerazione e capacità off-road delle auto testate.

L’evento ha persino ottenuto un riconoscimento dal Guinness World Records come più grande test invernale automobilistico su larga scala, limitato però alla dimensione dell’operazione e non ai risultati dei veicoli.

Autonomia reale: fino a due terzi in meno con il freddo

Alla prova sono state messe le EV di numerosi costruttori presenti sul mercato cinese dell’auto elettrica. Dalle piccole hatchback alle berline fino ai SUV, di tutte le fasce di prezzo.

Il dato più significativo è emerso dai risultati sull’autonomia reale: anche i modelli considerati migliori non si sono avvicinati ai valori WLTP dichiarati. Il miglior punteggio è stato ottenuto dalla Xpeng P7 AWD, con un range achievement del 53,9%, seguita dalla Yangwang U7 AWD di BYD (51,8%) e dalla Zeekr 001 AWD (49,6%).

Valori che confermano come il freddo resti uno dei principali nemici della mobilità elettrica, indipendentemente dal posizionamento di mercato. La Tesla Model Y AWD si è fermata al 31° posto con il 35,2%, mentre l’ultimo risultato è andato alla Li Auto i8 AWD con il 34,8%. Un dato che non è passato inosservato, considerando che il fondatore di Autohome, Li Xiang, è anche CEO di Li Auto…

Consumi: vincono le piccole

Nel test dei consumi energetici per 100 km, il risultato è stato più prevedibile. A dominare sono state le utilitarie elettriche, più leggere e meno potenti. La BYD Seagull e la Geely Xingyuan hanno registrato il miglior valore (23,5 kWh/100 km), seguite dalla BYD Seal 06 (24,6 kWh).

I SUV di fascia medio-alta, invece, hanno mostrato il rovescio della medaglia. La Xiaomi YU7 si è posizionata al 20° posto con 33,7 kWh/100 km, mentre la Model Y ha fatto leggermente peggio (34,9 kWh). Numeri che aiutano a ridimensionare alcune narrazioni troppo ottimistiche sull’efficienza dei SUV elettrici, soprattutto in inverno.

Ricarica rapida: le “big” arrancano

La ricarica in condizioni di freddo estremo resta un tema critico, ma il test ha riservato sorprese. La più veloce nel passaggio dal 30% all’80% è stata la Avatr 06, con soli 15 minuti, davanti a Changan Nevo 06 e alla Chery Fulwin A9L, quest’ultima dotata di tecnologia EREV.

Ancora una volta, i modelli più noti non hanno brillato: la Xiaomi YU7 è “solo” 39ª con 31 minuti, mentre la Tesla Model Y è al 44° posto con 35 minuti. Il dato evidenzia come l’architettura elettrica e la gestione termica della batteria contino più del marchio.

Nota a margine: non è passata inosservata l’assenza della Xiaomi SU7, protagonista del dibattito mediatico cinese.

Un test che parla anche all’Europa

Il test ha voluto mandare un messaggio complessivo abbastanza chiaro, e per certi versi prevedibile: nessun veicolo elettrico, performante che sia, è immune alle criticità invernali estreme. L’industria cinese ha fatto enormi progressi, ma anche che la maturità tecnologica in condizioni estreme è ancora un terreno di confronto aperto, ben oltre le schede tecniche.

Per il mercato europeo questi risultati sono tutt’altro che teorici. Le condizioni climatiche di molte aree del Nord Europa rendono autonomia reale, consumi e tempi di ricarica in inverno fattori decisivi nelle scelte d’acquisto. Paradossalmente, però, è proprio il Paese più freddo d’Europa, la Norvegia, quello più vicino al elettrificare l’intero parco auto.

E in genere i Paesi del Nord Europa quelli più avanti nella transizione. Ultimi in classifica, invece, quelli mediterranei, Italia compresa, dove temperature invernali sotto lo zero si verificano pochissime volte all’anno.