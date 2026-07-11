Cina, le esportazioni di auto superano il milione in giugno. La metà è elettrificata.







Per la prima volta la Cina ha esportato oltre un milione di veicoli in un solo mese. A giugno sono uscite dal Paese 1,037 milioni di automobili, +75% rispetto allo stesso mese del 2025. Oltre la metà dei mezzi spediti all’estero è composta da elettriche o ibride plug-in.

I numeri diffusi dall’associazione cinese dei costruttori (CAAM) mostrano un’accelerazione superiore alle stesse previsioni formulate a inizio anno. Nel primo semestre del 2026 le esportazioni complessive hanno raggiunto 5,1 milioni di veicoli, con un incremento sorprendente del 65,3% su base annua.

Le elettriche superano il 50% delle esportazioni

Il dato che colpisce maggiormente è il peso crescente delle New Energy Vehicle (NEV), categoria che in Cina comprende le auto elettriche, le ibride plug-in e i modelli ad autonomia estesa.

A giugno le esportazioni di NEV hanno toccato quota 523 mila unità, pari a oltre il 50% del totale mensile. È la prima volta che una vettura esportata su due appartiene a questa categoria. Nel semestre la quota si attesta invece al 46,2%, confermando una crescita molto più rapida rispetto alle auto con motore tradizionale.

L’Europa mercato importante, ma più difficile

Secondo gli analisti cinesi, la competitività dell’industria nazionale deriva da una filiera ormai completa per batterie, motori elettrici ed elettronica di potenza, oltre alla disponibilità di tecnologie come le architetture a 800 volt, la ricarica ultraveloce e le grandi fusioni strutturali.

La crescita delle esportazioni cinesi si sta concentrando soprattutto in ASEAN, Medio Oriente e Russia, dove la domanda continua ad aumentare. Il quadro europeo appare invece meno lineare. L’Unione europea ha infatti introdotto dazi aggiuntivi sulle auto elettriche prodotte in Cina dopo l’indagine anti-sussidi, rendendo più complesso l’accesso al mercato comunitario. Che resta comunque di primaria importanza per i costruttori cinesi.

Un record che potrebbe rallentare

Gli stessi osservatori cinesi invitano però alla prudenza. Dopo un primo semestre eccezionale, il ritmo di crescita potrebbe diminuire nella seconda parte dell’anno. Oltre ai dazi europei, pesa infatti un contesto internazionale sempre più competitivo.

Resta comunque evidente come la mobilità elettrica rappresenti oggi il principale fattore di crescita dell’export automobilistico cinese. Un fenomeno destinato a influenzare anche il mercato europeo, dove la presenza dei marchi cinesi continua ad aumentare, pur in un contesto regolatorio sempre più complesso.