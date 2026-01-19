Cina, le elettriche più vendute nel 2025? Ecco la classifica

Il mercato cinese dei veicoli a nuova energia (NEV) chiude il 2025 con numeri che confermano una leadership industriale sempre più marcata. In base ai dati di vendita, la berlina compatta Geely Xingyuan è stata la regina del mercato, precedendo Wuling Hongguang Mini EV e Tesla Model Y. La classifica fotografa un mercato cinese dominato dai costruttori locali, con poche eccezioni straniere e un’offerta sempre più orientata a volumi elevati e prezzi accessibili.

Tra i Top-20, nove modelli sono firmati BYD, primo costruttore cinese di veicoli elettrificati. Tuttavia, nel 2025 è Geely a piazzare un suo modello al n.1, la Galaxy Xingyuan, rafforzando così la competizione interna tra i grandi gruppi nazionali.

Nel complesso, 18 modelli dei 20 più venduti cinesi. Le uniche eccezioni sono le Tesla Model Y e Model 3.

Il podio: compatte e accessibili

Il successo della Xingyuan non è una sorpresa. L’elettrica compatta di Geely è stata spesso il modello più venduto mese per mese nel corso del 2025, chiudendo l’anno con 465.775 unità immatricolate. Un risultato che consolida il ruolo del marchio Galaxy, nato dall’integrazione della precedente linea Geometry, come pilastro della strategia elettrica del gruppo.

Al secondo posto si colloca la piccola Hongguang Mini EV, prodotta dalla joint venture SGMW (Saic-GM-Wuling), con 435.599 unità vendute. Un modello che continua a rappresentare un caso di studio globale: dimensioni ridotte (in stile Kei giapponese), prezzo estremamente contenuto (sotto i 4.000 euro…) e una formula pensata per la mobilità urbana di massa.

Chiude il podio la Tesla Model Y, con 425.337 unità, l’unico modello straniero realmente in grado di competere ai vertici del mercato cinese. Un dato che va letto con attenzione: Tesla resta sì forte, ma non detta più il ritmo del mercato, soprattutto a livello di volumi prodotti.

BYD tentacolare, le startup crescono

Mentre BYD domina la Top-20 con la sua ampia gamma di auto – ma non vince la classifica – interessante notare la presenza di marchi “giovani”.

Xiaomi SU7 si posiziona al 7° posto, dimostrando che l’ingresso del colosso dell’elettronica nell’auto elettrica non è stato solo mediatico.

Seguono altri modelli emergenti come Xpeng Mona M03 (13°), Li Auto L6 (14°) e Xiaomi YU7 (18°).

Numeri solidi, ma che raccontano anche una realtà del mercato cinese diversa rispetto a pochi anni fa. Per emergere in un contesto così competitivo e selettivo non basta più essere una semplice startup: serve una capacità industriale e distributiva paragonabile a quella dei grandi gruppi.

Volumi da industria matura

Un altro elemento significativo che emerge da questa classifica è che tutti i modelli nella Top-10 superano le 200.000 unità vendute. Volumi che, in Europa, sono oggi appannaggio di pochissimi modelli, spesso non elettrici.

Questo dato rafforza l’idea che il mercato cinese delle NEV sia entrato in una fase di piena maturità industriale, dove l’innovazione tecnologica convive con economie di scala e una forte pressione sui prezzi.

Uno scenario che pesa anche sull’Europa

Per il mercato europeo – e italiano in particolare – questa classifica non è solo una curiosità statistica. Mostra quali modelli e quali gruppi hanno la massa critica per competere a livello globale, e spiega perché il tema delle importazioni cinesi e dei dazi sia diventato centrale nel dibattito politico-industriale.

La Cina non è più solo il laboratorio dell’auto elettrica: è il mercato di riferimento, quello che decide volumi, costi e tempi di sviluppo. E i numeri del 2025 lo confermano con chiarezza.

