Cina, ma quanto mi costi? Per General Motors un “buco” da cinque miliardi

General Motors ha appena ha annunciato svalutazioni e spese straordinarie per un totale di oltre 5 miliardi di dollari. Nel dettaglio si tratta di un deprezzamento di 2,9 miliardi di dollari per le joint venture con società di Pechino e 2,7 miliardi di dollari in spese di ristrutturazione

Anche General Motors entra di diritto tra le protagoniste della crisi che sta investendo le case automobilistiche occidentali. Il gruppo guidato da Mary Barra affronta una pesante battuta d’arresto in Cina, uno dei mercati più importanti al mondo per la casa americana.

Nonostante queste azioni, le prospettive di recupero restano incerte. Il portavoce di GM ha affermato che i primi segnali di miglioramento sono attesi non prima del 2025. General Motors GM prevede di chiudere stabilimenti, licenziare lavoratori e ridurre il numero di modelli venduti in Cina.

Cina, per General Motors un “declino inesorabile”

La crisi di GM in Cina è evidente nel calo drastico della sua quota di mercato, scesa dal 14% del 2019 al 6% attuale. Questo declino supera quello di altre case automobilistiche occidentali, sottolineando la difficoltà di adattarsi alle dinamiche del mercato cinese. Dove i consumatori stanno sempre più favorendo modelli “locali” e sempre più indirizzati verso la mobilità elettrica.

GM non è sola in questa crisi. Volkswagen, Toyota, Honda e BMW hanno registrato difficoltà simili. Con utili in calo e una pressione crescente per adattarsi alle nuove tendenze del mercato cinese. Recentemente, Volkswagen ha venduto il suo stabilimento nello Xinjiang, una decisione legata anche alle critiche internazionali sulle violazioni dei diritti delle popolazioni locali.

Per molto osservatori la crisi delle case occidentali in Cina sarà irreversibile. Lo conferma Patrick Hummel, analista di UBS citato dal Financial Times. “Non ci si dovrebbe aspettare una grande svolta per i produttori occidentali. Il declino della loro presenza è ormai segnato“.

Mary Barra, ceo di General Motors: “Le azioni intraprese cominceranno a dare i loro frutti entro la fine dell’anno”

Mary Barra, amministratrice delegata di GM, ha cercato di rassicurare gli investitori, dichiarando che le azioni intraprese inizieranno a mostrare risultati entro la fine dell’anno, con una riduzione delle scorte e lievi miglioramenti nelle vendite. Tuttavia, gli analisti restano scettici sulla possibilità di una vera ripresa nel lungo termine.

La crisi di GM in Cina evidenzia una sfida più ampia per l’industria automobilistica occidentale: mantenere la rilevanza in un mercato globale sempre più dominato da produttori locali, innovativi e competitivi. Di fronte a queste difficoltà, molte aziende potrebbero essere costrette a concentrare i loro sforzi su mercati tradizionalmente forti, come quello nordamericano, lasciando alla Cina il ruolo di terreno di conquista per i marchi locali.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-