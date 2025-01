Cina senza freni: pronti a comprare le fabbriche Volkswagen per aggirare i dazi

La Cina è interessata a rilevare le fabbriche che la Volkswagen potrebbe dismettere in seguito alla crisi che sta attraversando il gruppo tedesco. Secondo quanto anticipato dall’agenzia economica Reuters, da Pechino stanno guardando con interesse agli stabilimenti di Dresda e Osnabruck.

La Germania chiude le fabbriche. Le case automobilistiche della Cina sono pronte a riaprirle: mettere le mani sugli stabilimenti Volkswagen vale doppio. Perché sono impianti già attrezzati per la produzione. E perché in questo modo sarebbe possibile aggirare i dazi voluti dall’Unione europea sull’importazione di auto elettriche cinesi. Le tariffe maggiorate non sono applicabili sull’acquisto di vetture prodotte nella Ue.

La Cina vuole gli stabilimenti Volkswagen della Bassa Sassonia per entrare nel cuore dell’automotive tedesco e Ue

Come riportato da Reuters, Volkswagen sta valutando il futuro di diversi impianti. L’impianto di Dresda, dove lavorano 340 persone, terminerà la produzione della ID.3 nel 2025. Mentre quella di Osnabrück, che impiega 2.300 dipendenti per assemblare la T-Roc Cabrio, rischia la chiusura nel 2027. D’altra parte, l’azienda tedesca ha dichiarato di essere aperta alla possibilità di cedere il sito della Bassa Sassonia a investitori cinesi, con l’obiettivo di garantire una continuità operativa. Un portavoce del gruppo ha sottolineato: «L’obiettivo è una soluzione sostenibile che consideri gli interessi dell’azienda e dei lavoratori».

Per certi versi sarebbe come consegnarsi in mano ai nemici. I produttori asiatici stanno guadagnando sempre più quote di mercato grazie a prezzi più bassi e margini operativi sostenuti da economie di scala. Per Bruxelles questo è possibile grazi ai generosi sussidi del governo di Pechino.

Da qui i dazi per punire le politiche di dumping della Cina. Ma il risultato non cambia. Le case asiatiche – che si sono mosse per tempo scommettendo sulla nuova mobilità elettrica – avanzano. Mentre la grande industria automotive tedesca è entrata in crisi di vendite. E ora è costretta a ridurre i costi e razionalizzazione gli investimenti.

Comprare fabbriche per aggirare i dazi della Ue

La possibile acquisizione di impianti tedeschi da parte di gruppi cinesi non riguarda solo la capacità produttiva. Le aziende di Pechino potrebbero cercare di aggirare le barriere doganali e produrre direttamente nel cuore dell’Europa. Una mossa che non solo rafforzerebbe la loro presenza sul mercato continentale. Ma rappresenterebbe un passo strategico per eludere i costi aggiuntivi imposti dalle politiche commerciali protezionistiche.

Tuttavia, l’ingresso dei cinesi nell’industria tedesca non è così scontato. Quale sarà la posizione del governo tedesco stretto da difesa di tutto il settore e la necessità di evitare una crisi sociale, nel caso di perdita di posti di lavoro? Non a caso, i rappresentanti del potentissimo sindacato IG Metall hanno già dichiarato che i lavoratori non sarebbero contrari a collaborare con i partner cinesi della Volkswagen.

Investimenti cinesi in Europa in costante crescita

L’interesse per i siti produttivi europei non si limita alla Volkswagen. La Ford ha già ricevuto manifestazioni di interesse per la sua fabbrica di Saarlouis, mentre lo stabilimento Audi di Bruxelles. Ricordando sempre che la Chery, uno dei principali costruttori cinesi, deciderà a breve dove stabilire il suo primo sito di produzione europeo. Per non dire di Stellantis che ha annunciata una joint venture con Catl per la sua gigafactory di batterie in Spagna. E siamo solo all’inizio.