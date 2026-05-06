Cina, EV d’aprile: sprint Leapmotor e Zeekr, Chery oltre quota 100 mila













Il mercato delle auto elettriche in Cina continua a correre ma con dinamiche più articolate del previsto. I dati relativi alle vendite globali di aprile dei grandi gruppi costruttori vedono sempre BYD leader indiscusso (ma rallenta in patria) mentre brand in ascesa come Leapmotor e Zeekr segnano record di consegne.

I numeri confermano la centralità della Cina nella transizione elettrica globale, ma evidenziano anche un’evoluzione competitiva sempre più rapida, e spietata, con nuovi equilibri tra i costruttori.

Secondo la China Passenger Car Association, il mercato ha subito una leggera flessione a inizio mese per fattori stagionali e aumento dei costi energetici. Tuttavia, la crescita dell’export e il rapido avanzamento tecnologico continuano a sostenere il settore.

BYD resta prima, ma rallenta in patria

BYD mantiene saldamente il comando con 314.100 veicoli NEV (veicoli a nuova energia) venduti ad aprile, più del doppio del gruppo SAIC, secondo. Tuttavia, si tratta dell’ottavo mese consecutivo di calo su base annua, segnale di una possibile saturazione del mercato domestico.

Infatti a trainare il successo di BYD è soprattutto l’estero: le vendite internazionali hanno raggiunto 134.500 unità, oltre il 40% del totale, con una crescita del 70,9%. Un indicatore chiave anche per l’Europa, dove BYD sta rafforzando la propria presenza commerciale.

Geely e Zeekr spingono sull’elettrico premium

Terzo alle spalle di SAIC, il Gruppo Geely registra 135.591 NEV venduti, con una penetrazione in rialzo del 58%. All’interno del colosso spicca il marchio Zeekr, che conferma una decisa crescita raggiungendo il record di 31.787 consegne mensili (+132% su base annua).

Zeekr è già presente in Europa e punta a posizionarsi nel segmento premium con prezzi medi intorno ai 45.000 euro. Resta da capire quanto velocemente potrà espandersi in mercati come quello italiano.

Leapmotor sorprende per accessibilità

Tra i veri protagonisti del mese c’è anche Leapmotor, che continua a crescere segnando anch’esso un nuovo record mensile con 71.387 veicoli venduti (+73,9% anno su anno), confermandosi leader tra i cosiddetti “new players”.

La crescita è sostenuta da una strategia precisa: portare tecnologie avanzate, come la guida assistita evoluta, anche nella fascia di EV intorno ai 100.000 yuan (sotto i 15.000 euro). Un approccio che potrebbe avere impatti rilevanti anche sui mercati europei, dove il tema dell’auto elettrica accessibile è ancora centrale.

Chery: prima volta sopra quota 100 mila

Simbolico, invece, il traguardo raggiunto dalla quarta forza sul mercato, Chery, che ad aprile ha superato la soglia delle 100mila unità mensili. È la prima volta che accade, segnale di una crescita ormai strutturale, anche nei mercati emergenti e potenzialmente in Europa, dove il gruppo sta iniziando a muovere i primi passi.

In generale, guardando alla Top-10 mensile, i numeri mostrano un panorama EV cinese estremamente dinamico, con diversi modelli di business e strategie tecnologiche.

Sopra la soglia “psicologica” delle 30mila unità mensili si posizionano alcune delle realtà emergenti più interessanti, come Li Auto, Hima (Huawei), Xpeng e Xiaomi. Buone percentuali (+22,8%) anche da parte di Nio.