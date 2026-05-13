Cina, elettriche al 61% in aprile (e crollano le vendite delle termiche)







La transizione elettrica cinese accelera ancora. Ad aprile 2026 in Cina le auto elettriche ibride plug-in hanno raggiunto il 61,4% delle vendite retail, superando per la prima volta la soglia del 60%. Un dato che fotografa un cambiamento ormai strutturale: nelle classifiche dei modelli più venduti resta ormai un solo modello con motore termico tradizionale nella top 10. Il resto è dominato da BEV e PHEV, con BYD sempre più protagonista.

La fotografia arriva dai dati della China Passenger Car Association (CPCA) rilanciati da CarNewsChina. Il risultato è ancora più significativo se confrontato con l’andamento di appena due anni fa: nel 2024 la penetrazione delle “New Energy Vehicles” oscillava attorno al 40%, mentre oggi la quota elettrificata ha ormai sorpassato stabilmente il mercato delle endotermiche.

Le termiche spariscono dalle classifiche

Il dato più simbolico riguarda la classifica delle auto più vendute in Cina. Nella top 10 di aprile compare un solo modello ICE puro, mentre il resto della graduatoria è occupato da elettriche e ibride plug-in. Un ribaltamento impensabile fino a pochi anni fa e che mostra quanto rapidamente il mercato cinese stia cambiando pelle.

Top 10 modelli più venduti in Cina – Aprile 2026

Posizione Modello Alimentazione Vendite aprile 2026 1 Geely Xingyuan / Galaxy EX2 Elettrica (BEV) 34.727 2 Xiaomi SU7 Elettrica (BEV) 26.826 3 Tesla Model Y Elettrica (BEV) 22.990 4 Li Auto i6 Elettrica (BEV) 21.024 5 Changan Qiyuan Q05 Plug-in hybrid 15.814 6 BYD Sealion 06 EV Elettrica (BEV) 15.659 7 BYD Yuan Up Elettrica (BEV) 15.658 8 Geely Binyue / Coolray Benzina (ICE) 14.923 9 Leapmotor A10 Elettrica (BEV) 14.372 10 BYD Dolphin Elettrica (BEV) 14.218

Fonte: dati CPCA/Dongchedi rilanciati da CarNewsChina

Dietro questa accelerazione ci sono diversi fattori: prezzi sempre più competitivi delle EV, forte pressione commerciale dei costruttori cinesi, rete di ricarica capillare e un’offerta ormai vastissima che copre tutte le fasce di mercato, dalle citycar ai modelli premium.

Top 10 case auto NEV in Cina – Aprile 2026

Posizione Costruttore Vendite NEV aprile 2026 1 BYD 314.100 2 Geely 135.591 3 Chery 93.058 4 Tesla China 79.478 5 Leapmotor 71.387 6 Changan 57.370 7 SAIC-GM-Wuling 45.684 8 SAIC Passenger Vehicle 43.139 9 Dongfeng 37.499 10 Li Auto 34.085

Fonte: CPCA via CnEVPost.

BYD continua a dominare la scena con una gamma che spazia dalle compatte economiche come la Seagull fino ai SUV premium Denza e ai nuovi modelli con ricarica ultra-rapida e batterie Blade di seconda generazione.

Crescono export e tecnologie

Il sorpasso delle NEV avviene mentre le esportazioni cinesi continuano ad aumentare. Secondo i dati diffusi in questi giorni, ad aprile le esportazioni di auto elettrificate sono cresciute oltre il 100% su base annua. Quindi più che raddoppiate.

Parallelamente i costruttori cinesi stanno accelerando anche sul piano tecnologico: batterie più evolute, ricarica flash, piattaforme a 800 volt e sistemi ADAS sempre più sofisticati stanno diventando elementi centrali della competizione. In un batter d’occhio, insomma, la Cina si è trasformata da un immenso e profittevole mercato di sbocco per le auto termiche dei carmaker europei a principale, se non unico, competitor nel mercato globale emergente delle auto elettriche.