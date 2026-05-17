Cina: e-SUV con sospensioni attive possono viaggiare con una ruota sollevata!







In Cina costruttori come BYD, Aito (Huawei) e Li Auto hanno mostrato sistemi di sospensioni attive capaci di far procedere gli e-SUV anche con una ruota sollevata da terra. Le nuove piattaforme promettono maggiore capacità in off-road, sostituzione degli pneumatici senza cric e recupero del veicolo in situazioni difficili.

Per i costruttori cinesi, queste funzioni servono ad alzare il livello della sfida tecnologica nei SUV elettrificati e a rafforzarne l’immagine premium, puntando su comfort, sicurezza e capacità off-road avanzate.

BYD Denza B8 alza una ruota e continua a marciare

Il caso più recente arriva da BYD, che ha presentato il nuovo Denza B8 Flash Charge Edition dotato della sospensione attiva DiSus-P Ultra. Durante una dimostrazione nel circuito off-road dell’azienda, il SUV ha percorso alcuni metri mantenendo una ruota completamente sollevata da terra e continuando a muoversi sulle altre tre.

Il sistema integra tre funzioni principali: guida su tre ruote, sostituzione pneumatici senza martinetto e recupero in situazioni di blocco. Nel caso del cambio gomma, la sospensione può alzare singolarmente una ruota in meno di un minuto, lasciando lo pneumatico sospeso per facilitare l’intervento.

Secondo BYD, la piattaforma supporta fino a 9 tonnellate di forza di sollevamento. Nelle prove mostrate ai media, il SUV è stato anche fatto insabbiare volontariamente per poi uscire grazie alle regolazioni dinamiche dell’altezza da terra.

La modalità di guida su tre ruote è limitata a 15 km/h e nasce soprattutto per emergenze o ostacoli a bassa velocità. In pratica, il sistema permette di mantenere mobilità anche in presenza di danni o terreni molto irregolari.

Huawei e il telaio intelligente

Anche Huawei, attraverso il marchio Aito, ha mostrato funzionalità simili sul nuovo Aito M9. Video diffusi sui social cinesi mostrano il SUV avanzare lentamente con una ruota anteriore sollevata.

La Casa spiega che tutto è gestito da un telaio intelligente completamente attivo, capace di modificare l’assetto in tempo reale in base alle condizioni della strada. Il nuovo M9, già in preordine in Cina, integra oltre 140 aggiornamenti tecnologici rispetto alla generazione precedente.

Li Auto accelera sulle sospensioni idrauliche

Pure Li Auto ha introdotto una tecnologia comparabile sulla nuova L9 Livis, equipaggiata con sospensioni idrauliche attive a 800 volt.

Il sistema reagisce in pochi millisecondi e controlla in modo indipendente ciascuna ruota, eliminando la necessità della classica barra antirollio. Anche qui troviamo funzioni come il sollevamento singolo della ruota, il recupero del veicolo e il cambio pneumatici facilitato.

L’asticella dell’innovazione si alza sempre più

La competizione sulle sospensioni attive mostra come l’industria cinese stia ampliando rapidamente il proprio vantaggio tecnologico nei veicoli elettrificati di fascia alta. Non si tratta più soltanto di autonomia o velocità di ricarica, ma anche di una gestione integrata del telaio che unisce spiccate capacità dinamiche.

Resta però da capire quanto di queste tecnologie arriverà realmente sul mercato. E che tipo di “attrazione” avranno almeno su quello europeo. Anche perchè alcuni dei modelli sopracitati potrebbero restare confinati al mercato cinese almeno nel breve periodo.