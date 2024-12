Cina, mega-centrali solari nel deserto per “abbandonare” il carbone

Un altro record nella crescita esponenziale delle rinnovabili in Cina: per limitare sempre di più l’uso del carbone è stata appena allacciata alla rete un mega impianto da 4 gigawatt di potenza. Fa parte della strategia del governo di limitare le emissioni costruendo enormi centrali nella zone desertiche del Paese.

A prima vista, la Cina continua a essere un paese dalle forti contraddizioni energetiche. Nonostante i progressi record nel settore del fotovoltaico, con impianti sempre più avanzati, il carbone rimane una componente centrale del suo mix energetico, alimentando circa il 60% della rete nel 2023.

Ma questo sarà vero ancora per poco. In questo contesto, si colloca il progetto fotovoltaico di Ruoqiang, avviato nell’agosto 2023 e gestito dalla China Green Electricity Investment di Tianjin. Questa iniziativa non rappresenta solo un passo avanti per l’energia solare. Ma anche un’opportunità per integrare l’intelligenza artificiale nella gestione delle infrastrutture energetiche.

L’impianto è situato ai margini del deserto del Taklamakan. Ed è stato collegato alla rete mercoledì, ha riferito giovedì l’emittente statale CCTV. Questo impianto da solo è par all’intera capacità solare del Canada, secondo i dati di BloombergNEF. Il progetto è il più grande tra quelli previsti dal piano del governo cinese per costruire 455 gigawatt di energie rinnovabili nei deserti del paese al 2030.

Ed è anche la data in cui Pechino ha previsto di raggiungere il picco delle emissioni di CO2. Ma vista la velocità con cui le centrali rinnovabili entrano in servizio, è probabile che avvenga prima della fine del decennio.

La Cina vuole raggiungere il picco dell’utilizzo del carbone prima della fine del decennio

Grazie all’uso di algoritmi avanzati, la Cina potrebbe ottimizzare la produzione di energia rinnovabile, bilanciando meglio la rete e riducendo la dipendenza dal carbone. La combinazione tra tecnologie AI e impianti solari come quello di Ruoqiang potrebbe segnare un punto di svolta per il settore energetico globale. Secondo le previsioni dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, il consumo di carbone in Cina continuerà a crescere almeno fino al 2027, contraddicendo precedenti stime che indicavano un picco ormai raggiunto.

