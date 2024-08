La Cina “abbandona” il carbone: crollo del 79% nei primi sei mesi del 2024

Dopo due anni di crescita ininterrotta con numeri record, arriva la frenata: nei primi sei mesi del 2024, in Cina i permessi per la costruzione di nuove centrali elettriche è crollata del 79,5%. Non a caso, il primo semestre – per la prima volta – ha visto anche il sorpasso di eolico e fotovoltaico sul carbone

La tendenza c’è ed è molto netta. Ora bisognerà capire se si è trattato solo di un rallentamento o se il fenomeno si potrà definire già strutturale. Il che sarebbe un passo avanti molto importante per la decarbonizzazione dell’economia globale.

La Cina ha diminuito il numero di permessi per nuove centrali a carbone nel semestre

Tre studi usciti negli ultimi giorni, rivelano come la Cina stai frenando nella costruzione delle nuove centrali a carbone. Entrambi si riferiscono ai primi sei mesi dell’anno. Il primo è di Greenpeace East Asia: nel periodo gennaio-giugno 2024 i permessi rilasciati riguardano 10,34 Gigawatt di nuova potenza, con un crollo del 79,5% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Greenpeace non nasconde il fatto che i 14 nuovi impianti che hanno avuto il via libera sono di grandi dimensione (sopra i 660 megawatt), confermando un gigantismo iniziato anche in questo caso due anni fa.

Ma è anche vero che fino all’anno scorso, le centrali autorizzate superavano per la maggior parte 1 gigawatt di potenza. In pratica, centrali sempre grandi ma anche la taglia “big” comincia a ridursi sensibilmente.

Più o meno alle stesse conclusioni sono arrivati altri due studi. Secondo il Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) e il Global Energy Monitor, la nuova potenza installata è calata dell’83% rispetto ai primi sei mesi di un anno fa.

La frenata coincide con il sorpasso delle rinnovabili

Gli esperti sono unanimi anche nel sottolineare come questo coincida con il sorpasso delle energie rinnovabili sul carbone. La capacità di produzione complessiva di fotovoltaico ed eolico ha raggiunto nel primo semestre il 38,41% del totale, contro il 38,08 delle centrali alimentate dal più inquinante dei combustibili fossili.

Come ha sottolineato il quotidiano britannico Guardian nel commentare la notizia, il governo di Pechino guarda più all’aspetto economico che a quello ambientale. da un lato vorrebbe costruire più centrali a carbone perché consente una maggiore garanzia di stabilità del sistema elettrico.

Ma d’altra parte i costi sono sempre maggiori, mentre le rinnovabili hanno costi in discesa e la tecnologia è sempre più efficiente. Da qui la decisione di accelerare su eolico e fotovoltaico, dirottando i soldi risparmiati per il potenziamento della rete elettrica e delle batterie.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –