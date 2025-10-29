Cina: 80% di veicoli elettrici e guida autonoma entro il 2040

La Cina fissa nuovi obiettivi per la mobilità del futuro. Con la presentazione della “Roadmap tecnologica 3.0 per veicoli a nuova energia e basso consumo energetico”, Pechino mira a d accelerare lo sviluppo dell’industria automobilistica a basse emissioni. Entro il 2040 l’80% di veicoli elettrici e l’introduzione su larga scala della guida autonoma di livello 4.

Il documento, pubblicato dalla China Society of Automotive Engineers (CSAE) come terza evoluzione di una strategia lanciata nel 2016, delinea una visione di lungo periodo che intreccia elettrificazione, digitalizzazione e sostenibilità industriale.

L’obiettivo è ambizioso: fare della Cina uno dei principali poli mondiali di innovazione tecnologica nel settore automotive, con un sistema produttivo integrato tra veicoli, infrastrutture e cloud.

Elettrificazione e guida autonoma

Secondo la Roadmap 3.0, le emissioni complessive del settore automobilistico cinese raggiungeranno il picco entro il 2028, per poi calare di oltre il 60% entro il 2040. Entro quella data, l’80% dei nuovi veicoli sarà elettrico, con le auto a batteria (BEV) che rappresenteranno circa l’80% del totale dei veicoli a nuova energia.

Parallelamente, Pechino punta a una rete integrata “vehicle-road-cloud”, in cui infrastrutture e veicoli dialogheranno costantemente, abilitando la guida autonoma di livello 4 (L4) su larga scala e l’ingresso dei primi modelli a livello 5, completamente autonomi.

Transizione sì, ma graduale

Nonostante l’elettrico domini la visione a lungo termine, la roadmap riconosce che il motore a combustione avrà ancora un ruolo.

Entro il 2035, tutte le vetture a benzina saranno completamente ibride, mentre nel 2040 i veicoli con motori termici (HEV, PHEV, EREV) rappresenteranno circa un terzo delle vendite. Una transizione quindi graduale, ma inevitabile.

Nel frattempo, i veicoli commerciali elettrici estenderanno il loro campo d’azione dal trasporto urbano a rotte medio-lunghe, sostenuti da progressi nelle batterie e nella rete di ricarica.

In Cina batterie allo stato solido entro il 2030

Il documento introduce anche un sistema di valutazione della manifattura intelligente, che integra progettazione, produzione, fornitura e servizi in un ecosistema digitale interconnesso.

Entro il 2040, la produzione automobilistica cinese dovrà essere più efficiente, resiliente e a basse emissioni, sfruttando i dati per ottimizzare costi e qualità.

Sul fronte energetico, la roadmap prevede la commercializzazione su piccola scala delle batterie allo stato solido entro il 2030, e la diffusione globale entro il 2035, quando le loro prestazioni e i costi saranno più competitivi rispetto alle celle tradizionali.