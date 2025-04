Cina, 7 anni dopo/2 Quanto conviene ai cinesi usare l’auto elettrica

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Quanto conviene ai cinesi usare l’auto elettrica? Ce lo spiega Ivone, il nostro connazionale residente in Francia, che dopo aver condiviso le sue impressioni in un primo articolo sul suo recente viaggio in Cina, dà oggi direttamente voce ad alcuni proprietari di auto elettriche e termiche. Che ci raccontano la transizione dall’interno.

di Ivone Benfatto

[seconda puntata]

Durante il mio ultimo viaggio in Cina, ho avuto l’opportunità di dialogare con diversi proprietari di veicoli elettrici (BEV) e a combustione interna, al fine di raccogliere le loro opinioni ed esperienze. È stato particolarmente interessante incontrare, in modo del tutto casuale, un piccolo gruppo di utenti che ben rappresentano una realtà in rapida evoluzione.

Accanto agli “early adopters” dei veicoli elettrici a batteria, vi sono infatti persone che preferiscono le versioni ibride plug-in o che, al contrario, scelgono di attendere ulteriori sviluppi tecnologici e infrastrutturali prima di effettuare il passaggio all’auto elettrica. Ho raccolto anche informazioni relative ai costi di acquisto e alle spese di ricarica. Per tutelare la privacy degli intervistati, nell’articolo e nelle fotografie sono riportati solo i loro nomi e non i cognomi.

Tutti i proprietari con cui ho parlato lavorano in università o centri di ricerca, e comunque si tratta di un numero piuttosto ristretto. Sono consapevole quindi che il mio non possa considerarsi un campione davvero rappresentativo del day by day dei proprietari di auto elettriche cinesi. Tuttavia ho trovato interessanti le informazioni che ho raccolto, soprattutto quelle sui costi, che ho convertito in euro usando il cambio attuale per comodità.

Tesla Model 3 a tasso zero

Prof. Wei- 32 anni, un dottorato in ingegneria, professore assistente al Politecnico di Hefei. Possiede una Tesla Model 3 Highland, acquistata grazie a un prestito a tasso zero offerto da una banca convenzionata con Tesla. È sposato e ha un figlio di due anni. Sua moglie ha una laurea triennale in farmacia, lavora in un centro per la prevenzione delle malattie infettive e possiede una Nio ET5.

NIO con battery swap

Ing. Lifen- Project manager presso una grande azienda cinese che produce stazioni di conversione ad alta tensione per impianti di trasmissione dell’energia in corrente continua, ha un master in ingegneria ed è stata una delle prime a credere nell’elettrico. Una vera “early adopter” che ha acquistato una Nio con battery swap nel 2018, approfittando di un’offerta promozionale, che oggi non è più disponibile, che includeva il cambio batteria gratuito a vita. Mi ha raccontato che, all’epoca, molti cinesi erano ancora titubanti sull’acquisto di auto elettriche, ma lei non ha esitato e ha fatto un ottimo affare, eliminando completamente i costi dell’energia.

Li Auto One con range extender

Prof. Helong- Insegna presso il Politecnico di Hefei. È proprietario di una Li Auto One, un veicolo elettrico dotato di range extender e batteria ricaricabile. La scelta di un modello con range extender è motivata dalla necessità di ridurre l’ansia da autonomia, garantendo una maggiore flessibilità nei tragitti a lungo raggio.

Pentito della Volvo XC40 plug-in

Prof. Zhiquan-Insegna al Politecnico di Hefei. Ha scelto una Volvo XC40 ibrida plug-in perché teme ancora l’ansia da autonomia. Tuttavia, si è un po’ pentito della scelta, perché la batteria della sua PHEV è troppo piccola per le sue esigenze quotidiane.

Tiguan a benzina aspettando lo stato solido

Ing. Hao- Possiede una Volkswagen Tiguan a benzina. Abita vicino al posto di lavoro, che raggiunge in bicicletta, e usa poco l’auto. Tuttavia, il motivo per cui non è ancora passato all’elettrico non è lo scarso utilizzo, ma il timore che la tecnologia delle batterie attuali diventi presto obsoleta, venendo sostituita da soluzioni più avanzate. Vuole quindi aspettare fino a quando le batterie a stato solido saranno consolidate. Gli ho risposto che, secondo me, l’evoluzione delle batterie ricorda quella dei personal computer negli anni ‘90: aspettare la “batteria perfetta” potrebbe significare restare in attesa per molti anni.

Cambierà l’ Audi A6 per la guida autonoma

Ing. Zhengyi- Possiede una nuovissima Audi A6 quattro S-Line Station Wagon, super accessoriata, e mi ha accompagnato nei miei spostamenti in Cina. Alla fine del viaggio, mi ha ringraziato per avergli chiesto di partecipare ai test di alcune auto elettriche e alla visita di una fabbrica di veicoli elettrici. Mi ha confessato che probabilmente cambierà presto la sua Audi. Quando gli ho chiesto cosa lo avesse colpito di più delle auto elettriche, mi ha risposto: il livello di assistenza alla guida, che presto evolverà nella guida autonoma. Dato che la sua A6 è praticamente nuova, gli ho consigliato di aspettare almeno il livello 3 di guida autonoma, che dovrebbe essere disponibile in Cina entro un anno.

Costi di acquisto delle auto elettriche e costi dell’energia

Contrariamente a quanto spesso si legge in Italia, i cinesi non sono obbligati ad acquistare auto elettriche. Esistono però forti incentivi, tra cui:

Esenzione dalle tasse di acquisto e immatricolazione.

di acquisto e immatricolazione. Finanziamenti a tasso zero .

. Prezzo dell’energia elettrica molto vantaggioso rispetto alla benzina.

molto vantaggioso rispetto alla benzina. Nelle grandi città, come Pechino, è in vigore un sistema a numero chiuso per l’immatricolazione di veicoli non elettrici.

Questi fattori rendono l’elettrico una scelta economicamente conveniente, soprattutto per chi percorre molti chilometri, come i tassisti.

A titolo di esempio, il Prof. Wei mi ha fatto sapere il piano finanziario per acquistare la sua Tesla Model 3 Highland (acquistata poco più di un anno fa):

Il costo totale è stato di circa 25000 euro , così suddiviso:

è stato di circa , così suddiviso: Anticipo iniziale (al lordo dei sussidi governativi): 10.000 euro

Rate mensili: 250 euro al mese per un periodo di 5 anni (rimborso prestito a tasso zero)

Sussidi governativi che si possono sommare e permettono di ridurre l’anticipo iniziale: Sussidio a livello nazionale: 2250 EUR; Sussidio locale (città di Hefei): 2000 EUR.

Prezzi: Tesla e marchi cinesi a confronto

I marchi cinesi di auto elettriche, come Xpeng, offrono una vasta gamma di fasce di prezzo. Di seguito, un confronto specifico tra i modelli Xpeng e Tesla:

– Xpeng P7: Fascia di prezzo: 23600 – 36200 euro

– Tesla Model 3 Highland: Fascia di prezzo: 29400 (RWD standard range) – 42400 (AWD performance) euro

Confronto: L’Xpeng P7 ha un prezzo di partenza inferiore rispetto alla Tesla Model 3. Nelle fasce medio-alte, i prezzi si sovrappongono, ma la versione ad alte prestazioni della Model 3 è significativamente più costosa.

– Xpeng G6: Fascia di prezzo: 20700 – 28500 euro

– Tesla Model Y (versione 2025): Prezzo: 32900 (RWD standard range) – 39100 (AWD long range) euro.

Confronto: L’Xpeng G6 è più conveniente rispetto alla Tesla Model Y, offrendo un miglior rapporto qualità-prezzo in termini di costo e caratteristiche.

Costi di ricarica nei parcheggi, in garage e in città

Per i parcheggi pubblici a pagamento, al costo della ricarica va aggiunto quello del parcheggio. Il pagamento avviene solitamente tramite codici QR utilizzando le applicazioni WeChat o Alipay. Ma le tariffe della pura ricarica sono veramente basse.

Ricarica lenta in AC: circa 0,10 – 0,15 euro/kWh

Ricarica rapida in DC: circa 0.19 – 0,25 euro/kWh

Per quanto riguarda i parcheggi privati, da oltre 20 anni tutte le nuove costruzioni residenziali in Cina sono state realizzate con posti auto inclusi, generalmente situati nei piani interrati e in numero sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti i residenti. La maggioranza dei propritari di auto elettriche (BEV e PHEV) hanno posti auto privati con wallbox.

Inoltre, è molto semplice richiedere l’installazione di una wallbox nel proprio posto auto, che di solito è servito da un contatore elettrico dedicato con tariffe agevolate, pensate per incentivare la ricarica durante le ore notturne (circa 0,04 euro/kWh)

Le stazioni di ricarica pubblica sono molto diffuse, con circa 2-3 punti di ricarica per chilometro quadrato, situati principalmente nei parcheggi pubblici, centri commerciali, hotel e stazioni ferroviarie.

Viaggi a lunga distanza e ricarica in autostrada

Per i viaggi a lunga distanza (ad esempio, da Hefei a Wuhan, circa 500-600 km), sono disponibili stazioni Supercharger Tesla e altre stazioni di ricarica rapida presso le aree di servizio autostradali. La ricarica ultra-rapida DC costa circa 0.19 – 0,25 euro/kWh. I Supercharger Tesla sono generalmente più costosi rispetto alle stazioni di ricarica rapida di altri marchi.

Perchè l’elettrica? Semplice: conviene

Questa panoramica evidenzia come l’adozione dell’auto elettrica in Cina non sia stata imposta, ma sia principalmente legata alla convenienza economica e a una rete capillare di ricarica. I primi a sostituire le auto termiche con quelle elettriche sono stati infatti coloro che percorrono molti chilometri, come i tassisti. In Cina, l’elettrico continua a diffondersi rapidamente, delineando un futuro sempre più orientato verso la mobilità sostenibile. Arrivederci a presto

(2-segue)

