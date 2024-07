Manta 5, ovvero un antidoto al caldo e alla noia grazie al fresco dell’acqua, alla brezza marina e all’imprevedibilità delle onde, quando ci sono. Sono alcuni dei benefici dell’Hydrofoil Bike, presente nei principali laghi italiani con Manta5 di Mako-h-Bike.

Pedalare sull’acqua, allenarsi alla strada

Nel periodo estivo in sella si soffre il caldo, l’asfalto bollente non è gradevole, bisogna stare particolarmente attenti all’idratazione. Problemi che stanno aumentando esponenzialmente a causa dei cambiamenti climatici e le conseguenti temperature estreme.

Una soluzione per ciclisti professionisti ma anche di tutti coloro che pur non essendo agonisti praticano quasi quotidianamente questo sport è l’Hydrofoil Bike.

Semplificando in estremo si tratta di una bici d’acqua alimentata da una batteria elettrica con foil.

Dalla Nuova Zelanda all’Italia

Superata la fase iniziale di adattamento, abbastanza veloce per i professionisti del pedale, è più rilassante e piacevole, ma pur sempre impegnativa perché bisogna sempre pedalare, l’esperienza con Manta5 che dalla Nuova Zelanda è arrivata nei nostri laghi grazie all’impegno di Claudio Bosio di Mako-h-Bike. Sede sul Lago di Garda a San Felice del Benaco, ma offre i suoi servizi in tutto il Nord Italia.

Come diversi sport in acqua, pedalare con Manta5 aiuta a migliorare lo stato fisico, tonifica i muscoli, aumenta resistenza e la circolazione. In un contesto più vivibile soprattutto durante la stagione calda.

Per chi vuole faticare l’assistenza è riducibile aumentando così notevolmente lo sforzo. Un allenamento vero e proprio.

Per i ciclisti, velisti e canoisti

Se avete visto le sfide di Coppa America avrete notato i grinder ovvero i professionisti che grazie al loro lavoro sui pedali garantiscono la pressione ai circuiti idraulici della barca utili per tutto ciò che si muove a bordo. Una figura essenziale che si può allenare anche in acqua.

Phil Robertson, velista professionista e skipper SailGP per il Team Canada, ha recensito Manta5 è a offerto un giudizio positivo sulla sua esperienza: “E’ fantastico cavalcare sulle onde, molto bene l’accelerazione iniziale, un modello molto veloce”.

Interessante anche la recensione di Sam Street, Campione del mondo WASZP 2022, che sostiene: “Semplice da usare, divertente Rispetto al kayak usi le gambe e questo è positivo per l’allenamento”.

Insomma oltre per l’allenamento dedicato ai ciclisti Manta 5 è indicato per tutti gli sportivi che soprattutto nella stagione calda vogliono allenarsi senza patire gli eccessi delle temperature sempre più alte.

Per maggiori informazioni su Manta 5 visita il sito di Mako-h-Bike.

