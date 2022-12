Cicli di ricarica e durata della batteria: che fare?

Come si calcolano i cicli di ricarica e come si preserva la durata della batteria? Lo chiede Paolo, preoccupato di ottimizzare la ricarica della sua Smart EQ Fortwo. I quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ricarico sempre dal 30 al 70%. E’ giusto?

“Buongiorno, ho una Smart EQ FORTWO della quale sono ampiamente soddisfatto e che guido quasi esclusivamente in città ( data anche la ridotta autonomia…).

In ogni caso, la domanda è sulle batterie in generale e relativa ricarica. Le batterie hanno una loro “vita”, nel senso che possono essere ricaricate per x cicli, a seconda della tipologia, capacità ecc.

Considerato che cerco di fare delle ricariche parziali, provando sempre a non farlo mai al 100%, mi chiedo se sia corretto o meno: se una parziale ricarica, diciamo da 30% al 70%, valesse tanto quanto una ricarica/ciclo completo, allora sto sbagliando e mi sono “bruciato” un ciclo come se lo avessi fatto al 100%? Se così fosse, necessariamente tra tot anni comunque sarei arrivato al capolinea?

Spero di essermi spiegato bene. Grazie per la risposta” Paolo Pica

Così completa 4 cicli ogni 10 ricariche

Risposta- Non si preoccupi, Paolo: lei sta adottando già la metodologia di ricarica migliore per preservare la sua batteria. Si calcola infatti un ciclo di ricarica ogni volta che la batteria passa da 0 al 100% della sua capacità. Nel suo caso, portando sistematicamente la sua batteria dal 30 al 70%, lei incamera solo il 40% della capacità, quindi contabilizza meno di mezzo ciclo. Per comodità, può considerare di aver completato 4 cicli ogni 10 ricariche.

Sulla vita delle batterie influiscono anche altri fattori: per esempio la potenza/velocità di ricarica o le condizioni ambientali in cui si effettua.

No problem, la sua è la strategia ideale

Immagino però che lei ricarichi prevalentemente in garage, quindi a bassa potenza e in un ambiente chiuso. E’ la condizione ideale.

La batteria della sua Smart è garantita 8 anni per 100.000 km; quindi grosso modo per 1.000 cicli di ricarica che corrispondono a 2.500 delle sue ricariche. Ricaricando ogni giorno, per 365 giorni all’anno, lei sarà in garanzia per quasi sette anni. Ma molto probabilmente la sua batteria durerà molto di più.

