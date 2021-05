Ciao Tesla, sulle emissioni Stellantis balla da sola

Ciao Tesla, sulle emissioni Stellantis può fare da sola, senza più acquistare crediti green dal costruttore californiano. Lo assicura il n.1 Carlos Tavares.

Ciao Tesla, limiti centrati grazie ai modelli PSA

In realtà i crediti green servivano soprattutto a uno dei due partner che hanno dato vita alla fusione da cui è nata Stellantis, ovvero FCA. Avendo una produzione di auto elettrificate ancora limitatissima, Fiat-Chrysler doveva ricorrere a questo escamotage per centrare i limiti europei e non incorrere nelle salatissime multe di Bruxelles. Si trattava di cifre imponenti, due anni fa il Financial Times parò addirittura di 1,8 miliardi di euro (qui il nostro articolo). La Reuters ora parla di 2 miliardi per il triennio 2019-2021. Ma ora Tavares è convinto di farcela da solo, per merito della componente francese della fusione: “Con la tecnologia elettrica che PSA ha portato a Stellantis, ci adatteremo autonomamente alle normative sulle emissioni di anidride carbonica già quest’anno“, ha detto in un’intervista al settimanale francese Le Point. “Non avremo bisogno di ricorrere a crediti europei di CO2 e FCA non dovrà più collaborare con Tesla o chiunque altro“.

Per Elon Musk era un business sontuoso