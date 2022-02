Ciao Italia, la VW va in Spagna a fare batterie

Ciao Italia. I nostri ministri prendono le distanze dalla svolta elettrica nell’auto e i grandi gruppi vanno altrove a investire. VW va in Spagna a costruire batterie.

Ciao Italia, il mondo va sull’elettrico senza aspettarti…

La conferma arriva dal n.1 Herbert Diess, nella presentazione della strategia al 2030, denominata NEW AUTO: la terza Gigafactory VW si farà in Spagna. Ed è solo l’ennesimo grande investimento di un grande gruppo nella penisola iberica. Dal piano Volkswagen arriva anche un’indiretta smentita ai timori del ministro Giancarlo Giorgetti, che teme che l’elettrico consegni l’industria dell’auto alla Cina. “Ci siamo posti l’obiettivo strategico di diventare leader del mercato globale dei veicoli elettrici e siamo sulla buona strada” ha spiegato Diess. “Il prossimo cambiamento, molto più radicale e basato sul software, è la transizione verso vetture molto più sicure, più intelligenti e finalmente autonome. Ciò per noi significa che tecnologia, velocità e scalabilità avranno un peso maggiore rispetto a oggi“. In soldoni: se le auto diventano computer con le ruote, le Case potranno fare cifre inimmaginabili vendendo servizi digitali. Certo, cambieranno pelle, ma quale industria può rimanere uguale a se stessa in un mondo che cambia a questa velocità?

Futuro nero a causa della Cina? La VW: con l’elettrico ancora più margini

Naturalmente Volkswagen fabbricherà batterie anche in Germania, dato che entro la fine del decennio il 50% delle sue vendite deriverà da auto elettriche. Un accordo è già stato firmato con Gotion High-Tech, specialista nell’industrializzazione delle celle. Ma, anche se i nostri ministri sono convinti del contrario, questo passaggio all’EV non metterà in ginocchio la VW, anzi. Il ritorno operativo sulle vendite (il margine di guadagno) nel 2025, è previsto in crescita dal 7-8% all’8-9%. Come? Grazie a “piattaforme tecnologiche scalabili e nuove offerte di servizi, con sinergie, ulteriori ricavi ricorrenti e futuri pool di profitti“. E le auto tradizionali, a benzina o gasolio? Il loro mercato “è destinato a diminuire di oltre il 20% nei prossimi 10 anni…E le maggiori uscite connesse al tema CO2/Euro 7 e agli svantaggi fiscali probabilmente ne ridurranno ulteriormente i margini. In parallelo, si prevede una crescita rapida dei full-electric e il sorpasso sulle auto a combustione interna quale tecnologia dominante“. Amen.

SECONDO NOI. Lasciamo ai lettori decidere: chi sarà a determinare il futuro dell’auto? Le strategie del duo Cingolani-Giorgetti? O piuttosto le scelte dei grandi gruppi dell’auto come Volkswagen-Audi o Renault-Nissan, che pochi giorni fa ha annunciato scelte analoghe a quelle di VW? Il nostro “splendido isolamento” non preannuncia niente di nuovo. Perderemo posti di lavoro nelle fabbriche di auto termiche, non ne produrremo di nuovi nell’elettrico che avanza. Ma speriamo di sbagliarci.