Ci vorrebbe uno come Marchionne, diciamolo pure. L’automotive sta vivendo una svolta epocale e servono uomini capaci di leggere il futuro. O almeno di provarci.

Ci vorrebbe uno come Marchionne per leggere il futuro

Premessa: questo sito, nel suo piccolo, è stato tra i pochi (forse l’unico) a criticare l’ex numero uno di FCA per le sue chiusure nei confronti dell’elettrico. Censurammo il famoso “editto di Rovereto“, il suo discorso agli studenti universitari dell’ottobre 2017. Quello in cui definì l’elettrico <un’arma a doppio taglio> e addirittura di <una minaccia all’esistenza stessa del nostro pianeta>. I fatti successivi non gli hanno dato ragione e, prima di mancare il 25 luglio 2018, Marchionne aveva rivisto la sua posizione.

Dando il via allo sviluppo di una gamma elettrica, a partire dalla Fiat 500e ora in vendita. Perché allora dico che oggi servirebbero all’Italia uomini come lui? Perché tutto il mondo si sta interrogando sulla doppia svolta in atto, legata non solo all’avvento dell’elettrico e, secondo alcuni, anche dell’idrogeno. Ma anche alle prospettive della guida autonoma (il pilota automatico) e della digitalizzazione, che trasforma le auto in “computer con le ruote“.

I colossi alle prese con una complicata rivoluzione

È una svolta che costringe colossi da centinaia di migliaia di posti di lavoro a rivedere la propria organizzazione, persino il proprio modo di essere. Con scontri epocali, come quello in corso al vertice della Volkswagen, con la poltrona del presidente stesso , Herbert Diess, che traballa. Diess, l’uomo che vuole trasformare la VW (“Das auto”) in una digital company, deve fare i conti con una doppia opposizione. Una, silenziosa, nel consiglio d’amministrazione. Una, molto più scoperta, del potente sindacato interno, che non ama certo gli sconvolgimenti e teme un altro maxi-taglio nei posti di lavoro. Ma il mondo e la tecnologia evolvono in fretta e bisogna agire. Aziende dal passato recente come Tesla si muovono con agilità e anche una certa spregiudicatezza. Ma colossi più complicati hanno equilibri da rispettare. Un esempio su tutti è la frase che il numero uno dell’Audi, Markus Duesmann, ha detto “Die Zeit” (qui l’articolo) sulla guida autonoma: “La tecnologia l’abbiamo, ma non l’abbiamo attivata. Se un modello Audi commettesse errori gravi perché il pilota automatico non funzionava in modo affidabile, metteremmo in pericolo l’azienda con 90.000 dipendenti. Ecco perché siamo così cauti“.

PSA-FCA, una fusione sbilanciata, a forte trazione francese

Perché diciamo che ci vorrebbe uno come Marchionne, dunque? Perché anche i suoi detrattori (e sono stati tanti, soprattutto in Italia) non possono non riconoscergli una straordinaria capacità di guardare avanti. Anche facendo errori, certo, ma comunque dando sempre una propria lettura originale, provandoci, scommettendo su nuovi filoni di business. Non è una dote da poco in un Paese che invece tende sempre a guardare indietro, a recriminare e rinfacciare più che a programmare e a prendersi responsabilità. Il 4 gennaio gli azionisti di FCA delibereranno la fusione con PSA-Peugeot-Citroen. Un’unione a trazione francese, con la parte italiana rappresentata dal presidente John Elkann, un monarca con la faccia da eterno ragazzo che regna, ma non governa. Non è quello il suo ruolo, il comando sarà in mano ai manager transalpini, sotto stretta osservazione del governo di Parigi, forte di un bel pacchetto azionario. Chi immaginerà un futuro per il sistema italiano dell’automotive? Chi farà da contraltare agli inevitabili condizionamenti francesi?