Ci volevano i cinesi per pubblicità elettriche meno seriose?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Ci volevano i cinesi per vedere pubblicità di auto elettriche meno seriose? Luca, un lettore, ci segnala la campagna realizzata per la Leapmotor T03. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ci volevano i cinesi… / Guardate questa della Leapmotor: meglio meno seriosa, no?

“Cari amici di Vaielettrico, ho visto questa pubblicità dalla metro di Milano, mi ha colpito (in positivo) e ho deciso di girarvi la fotografia che ho scattato. È un cartellone pubblicitario della Leapmotor, che se non sbaglio è una nuova Marca cinese. Ma invece di puntare sui soliti concetti tipo ‘emissioni zero‘, ‘sostenibilità‘, ‘autonomia‘ e affini, si presenta l’auto con ironia, puntando su un tema molto sentito qui a Milano. Ovvero la difficoltà di trovar casa e ancor più di farlo in centro potendovi accedere con l’auto. Insomma, la parodia di un annuncio immobiliare per presentare un’auto destinata comunque a un uso cittadino, mettendo comunque in luce i vantaggi legati proprio alle emissioni zero. Ho visto che anche altri guardavano l’annuncio con una certa curiosità e mi sono detto sta a vedere che i cinesi stanno diventando più bravi di noi anche nella pubblicità. Non credete?“. Luca Bosi

Sì, è tempo di parlare delle EV con un tocco di leggerezza

Risposta. L’auto è cinese, ma è importata in Europa dal gruppo Stellantis, per cui possiamo immaginare che la creatività sia stata realizzata qui. Non sappiamo da quale agenzia, ma ci uniamo al lettore nei complimenti al team che ha curato la campagna. Pensiamo anche noi che sia arrivato il momento di presentare le elettriche come auto ‘normali’. Con campagne meno seriose (non a tutti interessa salvare il pianeta) e con un pizzico di ironia e leggerezza in più. Per quel che riguarda l’auto, si tratta della Leamotor T03, una delle elettriche meno costose in assoluto, ora proposta a 15.500 euro. Un prezzo competitivo con le citycar a benzina della stessa taglia.