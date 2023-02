Ci toglierete i parcheggi con le vostre ricariche? Dopo Federico, un altro lettore ripropone il problema, ma dal punto di vista di chi non ha un’auto elettrica.

Ci toglierete i parcheggi? Già trovarne uno nella mia zona è un vero miracolo…

“Sono un vostro lettore, non possiedo auto elettrica, ma sono estimatore di questa tecnologia. Tuttavia vorrei raccontare l’esperieza di cittadino che vive in un area centrale densamente popolata di una media citta del centro-nord. È un quartiere di condomini, dove la battaglia per il parcheggio è quotidiana. Negli ultimi giorni il Comune ha installato alcune colonnine e dedicato alcuni parcheggi per l’elettrico. Giusto direte? Ma come conviverci, in zone dove anche eliminare 4 parcheggi crea estremo disagio a tutto il quartiere? Altra considerazione: se invece anche solo la metà dei residenti passasse all’elettrico, dove dovrebbero ricaricare? I garage privati sono sproporzionati rispetto al numero di auto. E non credo sia possibile, sia come infrastruttura che a livello economico, installare una colonnina in ogni posto-auto stradale. Quindi: come verrà gestita nelle aree densamente popolate l’elettrico? Non esistono solo case di campagna, villette o garage, ma tante zone cittadine dove si parcheggia per strada perchè non c’è alternativa“. Alberto Magnani

No, servono soluzioni alternative da studiare ora

Risposta. L’ultima cosa che vogliamo è creare una contrapposizione tra automobilisti elettrici e non. Serve rispetto reciproco e non certo il clima da guelfi e ghibellini che qualcuno alimenta. È chiaro che in prospettiva, aumentando il numero delle elettriche in circolazione, non si potrà continuare a togliere spazi di parcheggio per dedicarle alla sola ricarica. Andranno studiate alternative, come installare una presa per la ricarica lenta notturna in un numero importante di spazi accessibili però anche a chi intende solo parcheggiare. Londra, città in cui le auto elettriche sono molto più diffuse che da noi, procede da tempo mettendo prese di ricarica nei lampioni. Cosa che non è impossibile fare anche da noi, così come si possono studiare tipi di installazioni diverse. I Comuni, comunque seguono il problema con attenzione: non hanno nessuna voglia di provocare rivolte tra i cittadini. Ed eviteranno di togliere troppi parcheggi per dedicarli alla ricarica.