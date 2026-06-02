





Ci sono ricariche ovunque, anche nel Lazio, nella zona di Tarquinia: un lettore racconta di una gita nella zona di Tarquinia. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Gita a Tarquinia, con sosta in una colonnina vicina al Museo

“Da vostro appassionato lettore, vorrei raccontarvi questa mia esperienza in elettrico. Il 2 giugno ho approfittato della festa della Repubblica per visitare gratis uno dei tanti musei che la mia regione ospita. In particolare sono stato a Tarquinia a visitare sia la Necropoli che il Museo nazionale etrusco. Molto spesso stranieri e italiani fuori dalla mia regione vanno a visitare Roma, che indubbiamente è una bellissima città piena di storia e cultura. Ma la regione Lazio è popolata da numerose cittadine, come appunto Tarquinia, che hanno altrettante cose valide da mostrare. Dopo aver visitato la Necropoli, mi sono recato con la mia famiglia nel centro di Tarquinia per visitare il museo, situato in un bellissimo palazzo medievale. Programmando di caricare a una colonnina On a 400 metri a piedi dal museo.

Ci sono ricariche ovunque, c’è sempre un piano B o C

Purtroppo non potevo accedervi, perché la strada che mi indicava il navigatore di Google Maps mi faceva passare per la zona a traffico limitato attiva. Voglio subito scagionare il Comune di Tarquinia, la colpa è del navigatore. Successivamente, parlando con vigilesse disponibili e gentili dopo la visita al museo, si poteva accedere alla colonnina, percorrendo l’anello della città. Senza passare per centro storico e municipio. Alla fine non ne fatto un dramma, perché a poco più di 2 km dal museo in un centro commerciale ho ricaricato in una stazione fast di Ewiva per 5 minuti. Pe poi ripartire immediatamente in direzione casa. A testimonianza di come si è notevolmente evoluta la rete di ricarica in Italia. Se si verifica un piccolo inconveniente ad una colonnina, c’è sempre un piano B o anche C. Un saluto. Marco Di Paola