Ci sono le salamelle, colonnine irraggiungibili perché in una zona del paese transennata. L'ennesima segnalazione arriva dal bergamasco.

Ci sono le salamelle a Piazzabrembana, chi deve ricaricare vada altrove

“A llego immagini degli stalli di ricarica a Piazzabrembana (Bergamo) il 9 agosto. Strada chiusa a 5 metri dagli stalli e tavoli per degustare ottime salamelle, complimenti al sindaco per la sensibilità verso i veicoli elettrici…. Evidentemente ama quei bei gipponi anni ottanta rialzati che circolano in zona affumicato le strade. Cordialmente“. Alessandro Dicanio

Risposta . Non abbiamo più parole. Segnalazioni di questo genere in estate ci arrivano ormai ogni giorno. Le immagini, desolanti, parlano più di mille commenti. Non abbiamo più parole.in estate ci arrivano ormai ogni giorno.parlano più di mille commenti.