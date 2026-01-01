Ci sono ancora soldi degli incentivi 2025? Matteo, pur continuando a monitorare il sito del Ministero dell’Ambiente, non riesce a capirlo. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ci sono ancora soldi? Era rimasto il 3,5% dei fondi, poi…

“Perchè il terzo click-day per le auto elettriche non è scattato? Sono a monitorare la situazione, c’erano piu del 3,5% di fondi, ma piano piano sta scendendo la percentuale. Ma non parte il click -ay… Forse devono accontentare gli amici degli amici, cose sempre all’italiana. Grazie“. Matteo Cassano

A inizio 2026 resta un ballo solo un 2,4% di voucher ancora non validati

Risposta. Come al solito in questa tornata di incentivi la situazione è molto poco chiara. E il ministero dell’Ambiente non fa nulla per renderla più comprensibile. Al momento sul sito del dicastero si parla di un plafond completamente esaurito (restano 167 euro da assegnare…). E di 55.750 voucher emessi, di cui 54.422 validati (il 97,6%) e 1.328 non validati ( il 2,4%). Come procede man mano l’assegnazione dei voucher lasciati scadere non è chiaro. Se qualcuno ci aiuta a capirlo, saremo lieti di far circolare l’informazione tra i tanti lettori che ci chiedono lumi. Nelle news del Ministero non sono più state pubblicate informazioni, creando scontento tra chi ancora di sperava. Ed è un peccato, perché si rischia di gettare cattiva luce su una misura che per il resto sta dando risultati più che positivi. È grazie al bonus che in novembre le vendite sono aumentate del 130%, superando quota 15 mila. Con una quota di mercato salita dal solito 4-5% è salita al 12,2%, più vicina alla media dei principali mercati europei.