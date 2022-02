Ci scrive la Citroen: “Ecco com’è andata con la Ami”

Ci scrive la Citroen per ricostruire la vicenda di Alberto Filippeschi, il lettore che ci aveva contattato lamentando problemi in assistenza per la sua Ami.

Ci scrive la Citroen: “Problematica nelle batterie”

“Alla fine dello scorso novembre, la AMI del Cliente era stata ricoverata presso il Riparatore Autorizzato Citroen Gori a seguito dell’accensione della spia della batteria che evidenziava un malfunzionamento durante la ricarica. Trattandosi di una problematica che riguardava le batterie, Gori, non avendo le competenze specifiche per riparare il quadriciclo, non essendo Riparatore AMI, ha richiesto il supporto dell’ente tecnico del Brand Citroën, che ha organizzato il trasferimento del quadriciclo presso la Citroën Eurocar di Poggibonsi, senza alcun costo a carico Cliente. È stata scelta la Eurocar, seppure distante dal luogo del ricovero iniziale di AMI, in quanto specializzata proprio nella riparazione dei dispositivi di ricarica, come un segno di attenzione per il cliente, al fine di fornirgli un servizio a regola d’arte e risolutivo“.

“Il cliente ci ha confermato la sua soddisfazione”

“Il tempo della riparazione è andato oltre quello medio di attesa, unicamente per mancanza dei componenti di ricambio necessari per eseguire la riparazione. La carenza di componenti, soprattutto elettronici, e di materie prime sta affliggendo, infatti, da tempo tutti i settori ed in particolare quello automobilistico. Il 19/01 alle ore 19:00, il cliente è stato contattato ed informato della risoluzione dell’inconveniente e informato che l’indomani (20/01) il veicolo sarebbe stato riconsegnato direttamente presso il domicilio del cliente, senza alcun costo, cosa che in effetti è avvenuta. Qualche giorno dopo, il 25 gennaio u.s., il Servizio Relazioni Clienti del Brand, ha contattato il Cliente al fine di avere conferma dell’avvenuta riconsegna dell’AMI ripristinata. In tale occasione, il Cliente ha confermato ed esternato la sua soddisfazione ringraziando per l’interessamento“. Elena Fumagalli, responsabile comunicazione Citroen.