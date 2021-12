Ci scrive Giorgetti: “Io gli incentivi li avevo proposti…”

Ci scrive Giorgetti, negando di essere all’origine del mancato rinnovo degli incentivi per le auto elettriche. Il ministro: “Io li avevo proposti…”.

Ci scrive Giorgetti: “È il Parlamento che ha deciso diversamente…”

Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico, smentisce la nostra ricostruzione, con un messaggio firmato dalla sua portavoce, Iva Garibaldi. Ecco il testo: “Abbiamo letto con stupore il vostro articolo ‘Zero incentivi nel 2022, ha vinto la linea Giorgetti‘. Si tratta di una ricostruzione fantasiosa e priva di qualsiasi fondamento che siamo obbligati a smentire. Non vince nessuno in casi come questo. Dispiace che questa critica arrivi proprio da chi dovrebbe conoscere tutti gli sforzi fatti dal ministro Giorgetti per supportare il mercato dell’auto che sta vivendo momenti difficili legati in parte alla pandemia e in parte ai cambiamenti epocali di questo periodo, conosciuti come transizione green. Nello specifico ricordiamo che il Mise aveva proposto nuovamente il rinnovo degli incentivi per l’elettrico (come già fatto alcuni mesi fa con altre misure di rifinanziamento), ma il Parlamento, che è sovrano, ha deciso diversamente“.

Caro ministro, forse occorreva più impegno…

Risponde Mauro Tedeschini. Ci fa piacere apprendere che il ministro era favorevole al rinnovo degli incentivi per l’elettrico. Questa sua volontà, però, non solo non si è concretizzata nel testo finale poi approvato: non risulta neppure nella Bozza della legge di bilancio inviata a suo tempo alle Camere. Qualche parlamentare ha provato a inserire una norma per far rivivere il Bonus, ma tutto è stato spazzato via dal maxi-emendamento finale del governo. Governo nel quale Giorgetti, come titolare dello Sviluppo Economico, in questa materia ha responsabilità importanti. Una cosa condividiamo col ministro: la preoccupazione per i cambiamenti epocali legati alla transizione green. Ci sembra però che l’Italia si limiti a giocare in difesa, a tutela dell’esistente, piuttosto che passare all’attacco come stanno facendo grandi Paesi come Francia e Germania. Ma questa è solo una nostra opinione. Il fatto resta che siamo l’unico grande mercato in Europa a non avere alcun incentivo per le auto a emissioni zero.

———————————————————————————————–

