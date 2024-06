Ci sarà un dazio su una Spring in consegna a settembre? Christian è riuscito ad avere il nuovo bonus, esauriti in poche ore, ma ora teme il dazio “cinese”. Vaielettrico risponde. Per i vostri quesiti potete scrivere a info@vaielettrico.it

Ci sarà un dazio? Ho auto il nuovo bonus, ma la consegna è prevista a settembre…

“Complimenti per il vostro sito, sempre attento ed informato. Volevo fare una domanda relativa ai dazi su auto fabbricate in Cina. Per chi, come me, ha acquistato una Dacia Spring, riuscendo fortunatamente ad accaparrarsi l’Ecobonus, ci sarà la possibilità di vedersi applicato un qualche dazio al momento della consegna del veicolo? Nel mio caso la Spring dovrebbe arrivare a settembre. Grazie e saluti“. Christian Palaoro

Per chi ha già acquistato non dovrebbero esserci problemi

Risposta. Siamo tutti in attesa di chiarimenti, dopo che l’Unione Europea ha reso nota la decisione di applicare già dal 4 luglio i dazi sulle auto in arrivo dalla Cina. Allegando anche l’importo delle penalizzazioni (in percentuale sul prezzo di vendita) per una serie di marche e modelli elettrici. Sulla Dacia, per esempio, non abbiamo ancora notizie. E non sappiamo come si comporteranno le Case costruttrici. Non è detto che l’importo del dazio venga automaticamente riportato sul prezzo finale. Qualcuno potrebbe farsene carico, almeno in parte, per evitare di rendere i listini poco competitivi. L’unico marchio a prendere posizione, finora, è stata Tesla, avvertendo sul sito che dal “1° luglio il prezzo di Model 3 potrebbe aumentare a causa dei dazi sull’importazione previsti“. Ma per chi l’acquisto l’ha già effettuato, con tanto di registrazione del contratto per avere l’incentivo, non dovrebbero esserci problemi.