Ci preme la ricchezza più della salute (nostra e del pianeta)

Ci preme la ricchezza più della salute del pianeta (e nostra). Ogni decisione che mira a una maggiore sostenibilità è accompagnata da levate di scudi, ci scrive Simone. Vaielettrico risponde. Le mail vanno inviate a info@vaielettrico.it .

Ci preme la ricchezza, nell’illusione che l’energia possa costare pochissimo

“I n questi giorni si legge molto di una misura europea che, imponendo l’utilizzo di carburanti a minor impatto ambientale, comporterà aumenti nei prezzi dei biglietti aerei. Con varie sfumature di indignazione man mano che si va verso giornali tendenti al negazionismo climatico. Tutto lo stupore deriva da un’illusione durata decenni e determinata da una semplice legge di mercato: che l’energia costi pochissimo. La quantità prodotta (e sprecata) dalla combustione del petrolio e derivati è tantissima rispetto al costo medio che ha. Questo ha comportato grandi possibilità di progresso economico, che per decenni ha fatto crescere la ricchezza nel mondo (con tante differenze e ingiustizie). Ma ha anche provocato un completo distacco percettivo su quali siano i reali costi dell’energia. In economia esiste il concetto delle ‘esternalità’, ma nessuno le considera nei prezzi dei beni al consumo. Per anni abbiamo trovato normale che un biglietto aereo per Stoccolma costasse meno di 10 euro. O 4,99 per un caricabatterie made in Cina e portato qui su porta-container per migliaia di km. E via dicendo “ . n questi giorni si legge molto diche, imponendo l’utilizzo di carburanti a minor impatto ambientale, comporteràCon varie sfumature di indignazione man mano che si va verso giornali tendenti al negazionismo climatico. Tutto lo stupore deriva da un’illusione durata decenni e determinata da una semplice legge di mercato: che. La quantità prodotta (e sprecata) dalla combustione del petrolio e derivati è tantissima rispetto al costo medio che ha. Questo ha comportato grandi possibilità di progresso economico, che per decenni ha fatto crescere la ricchezza nel mondo (con tante differenze e ingiustizie). Ma ha anche provocato un completo distacco percettivo su quali sianoIn economia esiste il concetto delle ‘esternalità’, ma nessuno le considera nei prezzi dei beni al consumo. Per anni abbiamo trovato normale che un biglietto aereocostasse. Oper un caricabatterie made in Cina e portato qui su porta-container per migliaia di km. E via dicendo

Ma anche il cambiamento climatico costa, senza che ce ne rendiamo conto

“ Noi oggi parliamo del costo al kWh alle colonnine, del tutto disallineato rispetto alla quantità fisica di energia prodotta dalla combustione di un litro di benzina (per fare un esempio). Ma tutto questo deriva da una deformazione determinata da regole di mercato che si applicano alla sola attività di produzione e trasformazione. E che non tiene minimamente in conto dell’impatto esterno delle stesse attività. Impatto esterno che comunque produce costi quantificabili anche in termini economici, e non solo ‘ideali’, perché il cambiamento climatico COSTA. E invece che rendercene conto, preferiamo prendercela col destino cinico e baro guardando alla siccità della scorsa estate o alla recente alluvione in Romagna. O alla pioggia incessante che per tre mesi si è abbattuta sul Nord Italia. Vicende che comportano enormi problemi e costi, senza che ci accorgiamo che è solo, tristemente, il pianeta che ci restituisce il conto non calcolato delle nostre attività “ . Simone Rizza

Ci preme la ricchezza, ma perderemo anche quella se…

costo ben superiore rispetto agli investimenti necessari per affrontarli. Anzi, la ricaduta sul PIL potrebbe essere addirittura positiva. Citiamo tra i tanti l’ultimo studio dell’ASviS, presentato poco più di un mese. L’ASviS è nata nel 2016 e conta oggi 320 organizzazioni aderenti: la più grande rete sociale mai creata in Italia. La guida l’ex ministro delle Infrastrutture e poi del Lavoro Enrico Giovannini, già presidente dell’Istat. Sono stati esaminati cinque scenari, che dimostrano che investire in sostenibilità è un costo nell’immediato, ma il ritorno nel medio-lungo periodo sarà positivo. Anche in termini di PIL positivo. Mentre non farlo ci costerà molto di più, sotto il profilo dei disastri ambientali e anche di un vero e proprio crollo economico. Risposta. Ci sono studi autorevoli a dimostrare che ignorare pervicacemente i cambiamenti climatici avrà unrispetto agli investimenti necessari per affrontarli. Anzi, la ricaduta sul PIL potrebbe essere addirittura positiva. Citiamo tra i tanti, presentato poco più di un mese. L’ASviS è nata nel 2016 e conta oggi 320 organizzazioni aderenti: lamai creata in Italia. La guida l’ex ministro delle Infrastrutture e poi del Lavoro, già presidente dell’Istat. Sono stati esaminati cinque scenari, che dimostrano che investire in sostenibilità è un costo nell’immediato, ma il ritorno nel medio-lungo periodo sarà positivo. Anche in termini diMentre non farlo ci costerà molto di più, sotto il profilo dei disastri ambientali e anche di un vero e proprio