Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Ci pensino le aziende a ricaricare gratis le auto dei dipendenti. Secondo Fabio sarebbe una soluzione economica e vantaggiosa per tutti. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Bisogna puntare sulla mobilità elettrica per lavoratori, a prezzi agevolati

“Da quello che percepisco, ad oggi non si punta molto sulla mobilità elettrica agevolata per i lavoratori che ogni giorno percorrono in auto la strada casa-lavoro e ritorno. Secondo me sarebbe molto utile, nonchè economico e vantaggioso per tutti, installare presso i parcheggi delle aziende di una certa dimensione delle colonnine di ricarica per i dipendenti.

Dipendenti che potrebbero così ricaricare l’auto gratis durante l’orario di ufficio o a prezzi agevolati, perchè c’è stata la contrattazione da parte dell’azienda con i fornitori di energia elettrica. Cordiali saluti“. Fabio Santinelli

Ci pensino le aziende? Sì, ma rispettando quel che ha sancito l’Agenzia delle Entrate

Risposta. In realtà è una soluzione già praticata in tantissime aziende, che offrono ai dipendenti la disponibilità delle loro ricariche quando non occupate da auto di servizio. Attenzione, però: l’Agenzia delle Entrate è intervenuta chiarendo come procedere per evitare che il valore della ricarica erogata venga tassato in busta-paga come reddito da lavoro. In risposta a un quesito, la determina 329/2022 prevede che:

le ricariche devono essere messe a disposizione della generalità dei dipendenti o quantomeno di categorie di essi

o quantomeno di categorie di essi il servizio deve riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;

e non erogazioni sostitutive in denaro; le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria ecc. Cosa che molte aziende interpretano identrificando l’auto elettrica come parte di piani di educazione ambientale.

Come scegliere lo scooter elettrico giusto? Guarda la VIDEO-GUIDA di Marco Berti Quattrini

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-