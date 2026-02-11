Ci casca anche Urso:”Crisi Stellantis? Elettrico e Green Deal”







Ci casca anche Urso: il ministro delle Imprese sposa la tesi di chi attribuisce le maxi-perdite Stellantis a elettrico e Green Deal.

Ci casca anche Urso: “Risultati fallimentari, ma nessun licenziamento”

“La crisi di Stellantis, che ha riportato perdite per oltre 22 miliardi, è da tutti attribuita al Green Deal e in modo specifico alla conduzione di Tavares. Poco fa lo ha detto anche la Cgil, che aveva creduto all’ideologia di Timmermans, imponendo all’azienda la strada forzata dell’elettrico. Con risultati che oggi sono fallimentari”. Così Adolfo Urso, rispondendo a un’interrogazione sulle iniziative urgenti per Stellantis, al fine di affrontare le criticità delle produzioni in Italia. “Lo ha evidenziato lo stesso Filosa, richiamando tutte la realtà e cambiando in modo radicale la strategia industriale negli Stati Uniti e in Europa. E chiedendo anche alla nostra Europa di cambiare“, ha aggiunto Urso, parlando del nuovo ad di Stellantis. “In un contesto in cui ovunque in Europa si chiudono fabbriche e si licenziano decine di migliaia di lavoratori, siamo riusciti a evitare che accadesse anche in Italia. Con un rinnovato patto con l’azienda consacrato nel Piano Italia: nessuno stabilimento è stato chiuso e nessuno è stato licenziato”.

Il passivo di 22 miliardi dovuto all’elettrico? Non scherziamo

Si tratta di un grave travisamento della realtà. Il Green Deal esiste per tutti i costruttori, a partire da Volkswagen Group. Ma nessuno dei concorrenti di Stellantis ha riportato perdite dell’entità di Stellantis. Anzi, tutti chiudono con bilanci più o meno positivi. Meglio sarebbe guardare in faccia la realtà: il gruppo guidato da Filosa paga l’insuccesso di diversi modelli nelle varie motorizzazioni. Elettrico compreso. E da tempo ha messo le motorizzazioni tradizionali come priorità assoluta. Prova ne sia che la produzione della nuova 500e, uno dei modelli elettrici di maggior successo del Gruppo, già nel 2024 è stato rinaiato a data da destinarsi. Motivo? Far posto a Mirafiori alla 500 ibrida. Un’analisi più oggettiva di quel che è successo aiuterebbe tutti a uscire meglio dall’impasse. E invece si continuano a scegliere comodi alibi per non guardare in faccia alla realtà. O vogliamo dire che l’insuccesso nell’elettrico è costato a Stellantis i 22 milairdi di cui sopra? Non scherziamo.

Il ministro punta su una nuovi modelli “finalmente ibridi”

Per quanto riguarda l’iniziativa produttiva di Stellantis in Algeria, il ministro ha premesso che “era stata definita e annunciata nella scorsa legislatura. Siamo riusciti a ottenere che la produzione sia limitata al mercato algerino, in forte crescita. E che siano coinvolte anche le aziende italiane dell’indotto, così che possono anch’esse beneficiarne”. Chiosa finale sul futuro, sul quale il ministro professa un ottimismo che sarebbe bene centellinare, visti i risultati degli ultimi anni. Con la produzione Stellantis crollata in Italia a poco più di 300 mila pezzi, rispetto al milione sognato. “Nel Piano Italia sono garantiti oltre 7 miliardi di acquisti l’anno per le aziende italiane della filiera e nuovi modelli, in gran parte finalmente ibridi. Alcuni già in produzione come la 500 ibrida a Torino e la Jeep Compass che prende avvio proprio in queste ore a Melfi. E Atessa diventerà la capitale dei veicoli commerciali d’Europa con una nuova generazione di modelli“. Che dire? Speriamo… .

