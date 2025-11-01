Christian Previati nuovo Direttore Marketing di ECO The Photovoltaic Group

ECO The Photovoltaic Group Christian Previati è il nuovo Direttore Marketing di ECO The Photovoltaic Group, importante gruppo del settore fotovoltaico. Professionista con oltre vent’anni di esperienza, Previati è un volto noto ai lettori di Vaielettrico. Ha guidato infatti marketing e comunicazione di KEY – The Energy Transition Expo, fiera riminese di Italian Exhibition Group.

Dalla comunicazione fieristica alla strategia energetica

Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione con indirizzo marketing all’Università di Torino e un MBA alla Bologna Business School, Christian Previati ha costruito la sua carriera in contesti complessi e competitivi, dal settore fieristico alla consulenza. Approdato a Italian Exhibition Group, ha contribuito alla rapida ascesa di KEY – The Energy Transition Expo oggi tra le principali manifestazioni europee dedicate alla transizione energetica.

Una nomina per rafforzare la crescita del Gruppo

«La sua esperienza nel marketing di progetti legati alla transizione energetica rappresenta un valore importante per il percorso di crescita del Gruppo e per il rafforzamento del nostro brand» ha commentato Valerio Natalizia, CEO di ECO The Photovoltaic Group.

L’arrivo di Previati si inserisce in un contesto di espansione organizzativa del gruppo con sede a Cremona. Il Piano prevede, tra gennaio 2025 e giugno 2026, 29 nuove assunzioni. Ad oggi il Gruppo ha già inserito 16 nuove risorse. Altre 13 saranno assunte nei prossimi mesi per potenziare aree tecniche, progettuali e gestionali.

ECO The Photovoltaic Group opera attraverso cinque società – Eco Engineering, Eco Fotovoltaico, Eco Service, Eco R&D e Aurea – e vanta oltre 18 anni di esperienza nel settore.

Con impianti su copertura, a terra, galleggianti e agrivoltaici, ECO Group è tra i protagonisti della transizione energetica italiana, con un modello imprenditoriale «che mette al centro le persone e la sostenibilità come veri fattori competitivi» recita il comunicato che annuncia la nomina di Previati.