Chiuso il Pnrr, ma in Lombardia bando da 110 milioni per 200 e-bus

La fine del Pnrr non ha affatto chiuso la partita dell’elettrificazione delle flotte di autobus. Lo dimostra il caso lombardo, dove la transizione procede senza rallentamenti, e lo confermano i nuovi bandi pubblicati in queste settimane da diverse città e regioni italiane, da Ancona alla Sardegna. Il segnale più evidente arriva proprio dalla Lombardia, con un maxi‑appalto da 113 milioni di euro per l’acquisto di oltre 200 autobus elettrici, uno dei programmi più consistenti oggi in corso nel trasporto pubblico locale.

In Lombardia gara grazie ai fondi pubblici del PSNMS

L’iniziativa di ampia elettrificazione delle flotte lombarde è gestita dal Consorzio Autoservizi Lombardi Società Consortile A R.L. per conto delle società consorziate Air Pullman S.p.A. e STAV Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A., ed è finanziata attraverso le risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS). Si tratta di fondi pubblici che coprono esclusivamente l’acquisto dei veicoli: il contributo può arrivare fino a 88 milioni di euro. La parte non finanziata — circa 25 milioni — riguarda invece il servizio di manutenzione full service e gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, che restano interamente a carico delle società consorziate.

La gara prevede complessivamente la fornitura di 201 autobus a trazione integralmente elettrica, suddivisi in 3 lotti per tipologia, configurazione e classe del veicolo. Qui sotto le specifiche tecniche.

Qui il territorio coperto dal consorzio: Provincia di Pavia (Vigevano), area metropolitana di Milano, Nord Ovest Milano, Monza e Brianza, Sud Ovest Milano.

Ad Ancona in arrivo nuovi otto autobus elettrici

Ancona accelera sulla transizione elettrica del trasporto pubblico con una nuova gara per l’acquisto di autobus a zero emissioni. Il primo lotto prevede la fornitura di sei autosnodati elettrici da 13,6 a 18 metri destinati al servizio urbano, per un valore di 4,98 milioni. Il secondo lotto riguarda invece due minibus elettrici da 7,3 a 8,3 metri, anch’essi con pianale integralmente ribassato. La procedura è stata pubblicata da Conerobus, che gestisce il servizio cittadino.

La spinta verso la mobilità pulita non si ferma alla rete urbana. Durante l’estate, il Comune ha infatti ampliato il parco mezzi scolastici con cinque nuovi scuolabus elettrici Iveco, acquistati grazie a un finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per un valore complessivo superiore al milione di euro, interamente coperto da fondi pubblici.

L’iniziativa rientra nel progetto “Noi viaggiamo green: e tu che aspetti?”, che punta a ridurre l’inquinamento legato al trasporto scolastico introducendo veicoli a zero emissioni e, allo stesso tempo, a potenziare il servizio nelle aree periferiche della città, dove la domanda è cresciuta con l’aumento delle richieste di tempo pieno.

In Sardegna 22 autobus elettrici

Anche la Sardegna accelera sulla mobilità elettrica. A Cagliari, l’agenzia CTM punta a raggiungere una flotta di 300 autobus elettrici, mentre ARST, il principale gestore del trasporto pubblico regionale, ha pubblicato una nuova gara per ampliare ulteriormente il parco mezzi a zero emissioni.

L’appalto, dal valore complessivo di 12,17 milioni, prevede la fornitura di 22 autobus urbani elettrici attraverso un accordo quadro con un unico operatore, articolato in due lotti.

Il primo riguarda fino a 12 autobus elettrici “corti”, con lunghezza compresa tra 7,8 e 9,3 metri. Il secondo prevede invece fino a 10 autobus elettrici, con dimensioni tra 10 e 10,75 metri. Una nuova spinta verso la decarbonizzazione del trasporto pubblico regionale.

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