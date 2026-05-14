Chiude anche Morrow, altro crac nel cimitero europeo delle batterie







Chiude anche Morrow, ennesimo crac nel cimitero europeo delle batterie. Tra progetti falliti (come Northvolt, poi rilevata dagli americani) e altri mai nati (come la conversione dell’ex Fiat di Termoli).

Chiude anche Morrow, con soci come Siemens e ABB

La norvegese Morrow Batteries ha annunciato il fallimento dopo avere inghiottito investimenti per 468 milioni di euro. Era nata nel 2020 con il progetto di costruire la batteria “più sostenibile del mondo”, con soci del calibri di Siemens, ABB e Å Energi. Senza puntare subito sull’auto, se non in una seconda fase. Nella prima si puntava a produrre celle prismatiche litio-ferro-fosfato (LFP), per lo stoccaggio di energia stazionaria (BESS) e le macchine industriali. Le consegne erano appena iniziate, con un contratto con la finlandese Proventia e un ordine per equipaggiare macchine da cantiere, agricole e attrezzature minerarie. La seconda fase, più ambiziosa, prevedeva la produzione di LNMO (ossido di litio-nichel-manganese). “Una chimica senza cobalto, ricca di manganese, in grado di durare 10.000 cicli e di resistere a temperature estreme”, scrive Numerama. “Una tecnologia rivoluzionaria mirata al trasporto pesante (LNMO-X) e all’auto premium con un anodo in grafite (LNMO-C)”.

Grandi promesse che si sono scontrate con la realtà