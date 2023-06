Chiedo consiglio per la wallbox che verrà

Marco pensa già alla wallbox che verrà, in previsione del gran passo verso l’auto elettrica. Potenza di ricarica, funzionalità, installazione. Inviate i vostri quesiti a info@vaielettrico.it

“G razie per le vostre rubriche che seguo da alcuni mesi. Sarò nei prossimi anni un utilizzatore di auto elettriche e mi sto informando anche tramite il vostro aiuto per organizzare la mia vita di conseguenza. Posseggo due box, vivo in condominio, impianto elettrico da 3.3kw, acquisterò o noleggerò la mia prima elettrica.

Potenza, funzionalità, contratto

Chiedo: che potenza debbo avere in casa per una ricarica di mantenimento (il mio uso quotidiano : 45km /gg sono la mia media, annuale percorrenza 15000km) considerando una batteria da 50kw in su. Ha senso aumentare la potenza, meglio da 4.5kw o 6 kw ?

Non installerò impianto FTV, in condominio è ancora argomento prematuro. Ha senso prevedere la trifase ad uso privato per la ricarica ?

I miei dubbi sull batteria se sto via a lungo

Penso di dotarmi di una sola wallbox dove ricaricare la mia prima auto e poi anche la seconda [utilitaria] negli anni successivi. So che in caso di sosta forzata dell’auto in garage sarebbe preferibile mantenere la carica della batteria almeno al 20% per evitarne il deperimento anticipato, vi sono wallbox che in caso di assenza, possono essere programmate per il mantenimento minimo al 20% della carica. (Me ne preoccupo in caso di assenza per trasferimenti prolungati fuori residenza).

Da quanto ho capito ogni auto ha una specifica massima potenza di ricarica, ad esempio se è di 11kw sarebbe inutile spingersi a voler ricaricare a 22kw, ho capito male ?

Potete darmi qualche informazione in più sulla funzione della pompa di calore in un auto elettrica? Serve solo per le fasi di riscaldamento e raffrescamento batteria? „ Marco Morellini

Per le sue esigenze basterebbe poco

Risposta- Per le sue esigenze attuali, Marco, potrebbe bastarle installare una wallbox non troppo sofisticata e costosa, con l’unica funzione del bilanciamento dei carichi. Consulti in proposito il nostro rabbocchi di 10-12 kWh a notte, compatibili con una potenza di ricarica inferiore ai 3 kW. Quindi l’aumento della potenza contrattuale non è indispensabile. Per le sue esigenze attuali, Marco, potrebbe bastarle installare una wallbox non troppo sofisticata e costosa, con l’unica funzione del. Consulti in proposito il nostro Listino intelligente . Anche se la sua prossima BEV dovesse essere grossa e potente, infatti, 45 km di percorrenza giornaliera richiderebbero, compatibili con una potenza di. Quindi l’aumento della potenza contrattuale non è indispensabile.

Sempre meglio guardare un po’ avanti

Tuttavia salire a 4.5 o 6 kW costa poco e le darebbe margine anche per elettrificare qualcosa in casa, tipo piano a induzione o pompa di calore. Escluderemmo comunque la trifase che sarebbe del tutto ingiustificata. Tranne pochi modelli (Renault Zoe per esempio) nessuna auto elettrica accetta più di 7,4 o 11 kW con la ricarica in corrente alternata AC). Tutte, invece, accettano da 50 kW in su in corrente continua (DC) dalle colonnine pubbliche fast e ultrafast. Ma è una tipologia di ricarica che le servirà soltanto nei viaggi a medio-lungo raggio.

valore aggiunto per il suo immobile. Ne beneficerà lei in prima persona se le sue esigenze aumenteranno, o un futuro acquirente se dovesse vende. Con qualche centinaio di euro in più troverà wallbox con più funzioni: integrazione con il fotovoltaico, programmazione delle ricariche, controllo e gestione da remoto e anche Restando alla sua wallbox futura, la consideri come unper il suo immobile. Ne beneficerà lei in prima persona se le sue esigenze aumenteranno, o un futuro acquirente se dovesse vende. Con qualche centinaio di euro in più troverà wallbox con più funzioni: integrazione con ildelle ricariche, controllo ee anche predisposizione alla bidirezionalità

Via da casa? Qualche settimana non è un problema

Se le sue assenze sono di giorni o settimane, non avrà alcun bisogno di rabbocchi. Potrà lasciare la sua auto in garage con una carica fra il 30 o il 40% senza alcun timore che possa scendere sotto la soglia critica del 20%.

La pompa di calore è un plus importante soprattutto in fase di climatizzazione dell’abitacolo. Sistemi tradizionali di riscaldamento-raffreddamento assorbono molta energia, riducendo l’autonomia della vettura. Con la climatizzazione a pompa di calore il problema si ridimensiona sensibilmente.