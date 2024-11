Chiamateci ostinati o rompiballe, ma non privilegiati. Giuseppe, un lettore piemontese assiduo di Vaielettrico, si inserisce nella discussione nata da chi reputa un privilegiato chi può ricaricare a casa e produrre l’energia.

Chiamateci ostinati o rompiballe, ma…/ L’auto elettrica non l’ho ancora, ma il fotovoltaico (in condominio) sì

“Vorrei dire la mia, in quanto ‘privilegiato’ del FV. Anche se non ho (ancora) un’auto elettrica, sono già passato dalla trafila del fotovoltaico individuale in un appartamento condominiale. Anzi, prima ancora, ho fatto installare un impianto solare termico personale sul tetto del mio alloggio condominiale di allora. Era il 2006, il FV era ancora costoso nonostante gli incentivi del 1° Conto Energia. Mentre le norme fiscali vigenti consentivano una detrazione delle spese al 65% in 3 anni su un impianto solare termico. Il mio primo progetto presentato nel 2007 all’assemblea di condominio fu bocciato: non era gradita la soluzione del solare termico a circolazione naturale, con bollitore sul tetto. Tornai alla carica l’anno successivo con un nuovo progetto: anche questo venne bocciato perché, pur avendo eliminato il bollitore dal tetto, le tubazioni sarebbero rimaste a vista“.

Dopo due bocciature riuscii a installare il primo FV personale nel 2008

“Finalmente, nel 2008 trovai una azienda che individuò una soluzione per far passare anche le tubazioni sotto le tegole. Sarebbero rimasti a vista solo i 2 (inevitabili!) pannelli solari termici. L’impianto solare termico personale installato su tetto condominiale entrò in esercizio nell’inverno 2008-9. Ancora non pago di questo, l’anno successivo ritornai nuovamente alla carica in assemblea di condominio, proponendo questa volta un impianto solare fotovoltaico collettivo. La mia idea era di realizzare un impianto collettivo collegato al POD relativo alle parti comuni; ascensore, cancello elettrico, etc., insomma, una sorta di CER condominiale ante-litteram. Ancora una volta il progetto venne bocciato. Tutti sono capaci di lamentarsi del caro-bollette, ma nessuno e’ disponibile a fare un piccolo investimento a fronte di un beneficio futuro“.

Chiamateci ostinati o rompiballe, ma volere è potere

“A quel punto decisi che avrei fatto tutto da solo, a costo di accollarmi tutte le spese per l’installazione. Dopo aver valutato vari progetti e preventivi, l’impianto FV individuale su tetto condominiale venne quindi realizzato a mie spese nel 2012. Ed è tutt’ora in esercizio, anche se l’alloggio è stato venduto. A tutt’oggi l’appartamento è l’unico nella zona a disporre sia di impianto solare termico che fotovoltaico (vedi foto) pur essendo in condominio. Ma non chiamateci privilegiati! Abbiamo studiato, ci siamo sbattuti, ci siamo impegnati, abbiamo lottato, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Chiamateci ostinati, testardi, cocciuti, forse rompiballe. Ma la legge, nonostante tutto, è dalla nostra parte e ci consente di farlo. Ovviamente fatte salve le necessarie verifiche tecniche per vincoli geografici e costruttivi (esposizione, ombreggiatura, etc.), l’impianto FV individuale in condominio si può fare! Volere è potere“. Giuseppe Marone, Bosconero (To).

Risposta. Solo un’osservazione: molta acqua è passata sotto i ponti da quel 2008 in cui Giuseppe riuscì a installare il suo spicchietto di fotovoltaico sul tetto. Ma nelle riunioni di condominio, a giudicare da quel che scrivono i lettori, l’atmosfera è sempre molto calda. E solo una maggiore informazione potrebbe servire ad abbassare la temperatura.

