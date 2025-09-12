Chi vende di più? Che polemica tra BYD e Stellantis

Chi vende di più nell’elettrico, BYD o Leapmotor, il marchio cinese importato in Italia da Stellantis? È nata una polemica tra i due gruppi. E dietro alla piccata risposta di BYD è facile vedere la mano di Alfredo Altavilla, ex braccio destro di Sergio Marchionne in FCA, poi confluita in Stellantis.

Chi vende di più? Dura replica del marchio cinese a Filosa

Ecco la nota di BYD: “In relazione alle affermazioni di ieri del n.1 di Stellantis, Antonio Filosa, che ha dichiarato pubblicamente che “in Germania Leapmotor ha venduto più di BYD”, la società precisa di seguito i dati di vendita da gennaio ad agosto 2025 nel mercato tedesco. Con 8.610 immatricolazioni nei primi 8 mesi dell’anno BYD si impone davanti Leapmotor, che ha immatricolato solo 3.536 unità. Inoltre, nei segmenti BEV e PHEV, sempre nello stesso periodo, BYD ha immatricolato rispettivamente 5.852 BEV e 2.757 PHEV, superando le 3.088 unità di Leapmotor nel segmento BEV le 448 unità nel segmento PHEV. In quadro di mercato più ampio, nello stesso periodo dell’anno, BYD in Germania ha superato Alfa Romeo, che ha immatricolato solo 5.226 unità, di cui solo 140 vetture BEV e 34 vetture PHEV. Ha superato Jeep sia nel segmento delle BEV, dove il marchio americano ha registrato solo 350 unità, sia nel segmento PHEV dove le vendite sono solo 569. E si avvicina a grandi passi anche verso il sorpasso in assoluto, in cui la differenza in termini di volumi è solo di 278 unità“.

C’è la mano dell’ex Altavilla nell’attacco? E come replicherà Stellantis?

Il management di BYD non è nuovo a queste sortite ad alzo zero. A fine maggio proprio Altavilla aveva definito “una cagata pazzesca” il meccanismo dei nuovi incentivi per l’elettrico annunciati dal governo italiano. Incentivi, peraltro, tuttora in via di definizione, con gli effetti distorsivi sul mercato che si possono immaginare. Tornando alla polemica BYD-Stellantis, c’è da rimpiangere i tempi in cui ogni Casa auto guardava in casa propria, evitandi di fare commenti sulle performance altrui. Vediamo adesso se e come risponderà Stellantis.