Chi vende chi no nel 2025 dell’auto elettrica: 100 modelli

Chi vende chi no nel 2025 dell’auto elettrica. L’Unrae registra immatricolazioni e quote di mercato di 151 modelli (qui ne consideriamo 100). Dalle 7.114 Tesla Model 3 alle 10 Peugeot e-408 consegnate ai clienti. Ecco vincitori e vinti.

Chi vende chi no: Top 50 e quote di mercato (Stellantis 14,7%,Tesla 13,5%)

Quella che riproduciamo sopra potrebbe essere l’ultima Top 5o dominata da Tesla con le solite Model 3 e Model Y. Come anticipato nel primo bilancio annuale, gli inseguitori sono sempre più agguerriti e il sorpasso è già avvenuto nell’ultima parte del 2025. Tesla mantiene una quota di mercato del 13,5%, ma è sorpassata da Stellantis, che arriva al 14,7% grazie a una gamma molto più ricca. Seguono con il 10,2% ciascuno i gruppi Volkswagen e Renault. Il primo mette in campo una miriade di modelli:curiosamente il più venduto è la Porsche Macan, al 14° posto assoluto con 1.486 consegne. Il gruppo francese, invece, si salva solo grazie all’ottimo risultato della Dacia Spring (5,1% di quota). mentre deludono R5 e R4. E poi ci sono i cinesi: BYD è al 9% grazie soprattutto alla Dolphin Surf, Leapmotor al 7,1%, trascinata dalla T03.

Tra i delusi Toyota, Polestar e la stessa Mercedes

Qui sopra abbiamo riprodotto invece le vendite dal 51° al 100° posto, che mostrano quanto è rapido l’invecchiamento dei modelli. A partire dalla Hyundai Kona, scivolata al 51° posto dopo avere occupato a lungo le prime posizioni. E poi c’è la fotografia di quanto fatichino alcuni marchi blasonati ad affermarsi nell’elettrico. A partire da Toyota, che è fuori dalla Top 50 e riesce a piazzare la sua bZ4X solo 61°, con 310 auto vendute. E fatica la stessa Mercedes, che ha gran parte della gamma EV nelle retrovie della classifiche, con l’eccezione della EQA, 20° con 1.312 pezzi venduti. Male anche un’ambiziosa marca solo elettrica come la Polestar. E la stessa Smart, che non sfonda con la nuova gamma solo elettrica e punta sul ritorno di un micro-modello. Ma tutto questo è ormai il passato, l’attenzione è già al 2026 e alle tante novità in arrivo. Con le rivoluzionarie batterie allo stato solido dietro l’angolo.