Chi sconta di più? Cupra fa 9 mila, senza rottamazione

Chi sconta di più? Cupra fa 9 mila euro, senza rottamazione. Un’altra Casa che anticipa gli incentivi statali in arrivo dal 15 ottrobre. Tra le prime si sono mosse le marche cinesi , come BYD e MG, poi Ford e altri brand.
Chi sconta di più? La Born a 20 mila euro
L’iniziativa è già attiva su Cupra Italia, preved appunto uno sconto di 9.000 euro per i due modelli 100% elettrici della gamma. Senza obbligo di rottamazione né specifici prerequisiti dell’acquirente. Riferimento questo alle famose aree FUA, ai residenti nelle quali sono riservati gli incentivi statali in arrivo.
- Cupra Born Impulse+ 231CV (59 kWh) è così disponibile di 31.000 euro chiavi in mano. Mntre Cupra Tavascan Endurance Immersive 286 CV (77 kWh) è disponibile a 44.500 euro chiavi in mano
- Born Impulse+ 231CV (59 kWh) a 20.000 euro chiavi in mano o a 99 euro al mese con anticipo 0, con gli incentivi statali.
È la sorellona sportiva della Volkswagen ID.3
Verosimilmente l’offerta cesserà nel momento in cui, dal 15 ottobre, entreranno in vigore gli incentivi, secondo quanto annunciato dal Ministero. Ed è condizionata proprio al fatto che il bonus statale effettivamente entri in funzione, secondo il decreto pubblicato l’8 agosto in Gazzetta Ufficiale dl Ministero dell’Ambiente. Si tratta, come è evidente, di un’offerta decisamente attraente: la Born è la sorellona sportiva della Volkswagen ID.3. Stiamo parlando di modelli del cosiddetto segmento C (4,32 metri di lunghezza), una fascia di mercato che anche nelle auto a benzina-gasolio parte da prezzi più alti. L’autonomia del modello spagnolo è di 428 km.
