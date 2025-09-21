Chi sconta di più? Cupra fa 9 mila, senza rottamazione

Chi sconta di più? Cupra fa 9 mila euro, senza rottamazione. Un’altra Casa che anticipa gli incentivi statali in arrivo dal 15 ottrobre. Tra le prime si sono mosse le marche cinesi , come BYD e MG, poi Ford e altri brand.

Chi sconta di più? La Born a 20 mila euro

L’iniziativa è già attiva su Cupra Italia, preved appunto uno sconto di 9.000 euro per i due modelli 100% elettrici della gamma. Senza obbligo di rottamazione né specifici prerequisiti dell’acquirente. Riferimento questo alle famose aree FUA, ai residenti nelle quali sono riservati gli incentivi statali in arrivo.