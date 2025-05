Chi ripara le batterie? Chiedetelo a Reinova

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Viaggiare in elettrico è un piacere. Franco l’ha capito guidando una plug-in e ora vorrebbe passare a un’auto 100% elettrica. Ma teme di dover spendere cifre improponibili in caso di guasto alle batterie. Se ci fosse qualcuno che ripara le batterie, però…Inviate domande e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Bellissime le elettriche, ma se si guastano le batterie quanto mi costa farle riparare?

“Sono possessore di una Kia Xeed plug e usandola mi sono reso conto che viaggiare in elettrico è molto bello, e comunque un’esperienza molto positiva dell’elettrico.

E pensavo che da quest’anno sono a casa, ho anche il fotovoltaico, e abitando in periferia faccio un bel po’ di chilometri al giorno. Dal momento che la mia plug in ha una batteria di solito 9,6 kW pensavo di passare ad un Total Electric.

Però… a parte il costo iniziale, rimango molto perplesso dei costi per riparare le batterie. Non si può buttare un’ auto di circa 40.000 euro con un danno tipo quello della Megane del vostro servizio pubblicato qualche tempo fa. Con tutta la mia buona volontà vorrei solo capire come fare i conti x non buttar via i soldi„. Franco A.

In Italia pochi sanno maneggiare le batterie, figuriamoci ripararle. Ma non è impossibile

Risposta- E’ vero che riparare un’auto elettrica presenta un problema in più: le batterie. Sono molto costose e pretendono di essere “maneggiata con cura”. Non tutte – anzi pochissime – autofficine sono in grado di sostituirle; sì e no quelle gestite direttamente dai brand, attraverso i concessionari. E la sostituzione costa fra dieci e ventimila euro.

Tuttavia riparare le batterie, sostituendo solo i componenti guasti oppure danneggiati in un urto (per esempio una cella o qualche cablaggio), non è impossibile. Nei Paesi del Nord Europa, dove le elettriche circolanti sono molto più numerose, le autofficine attrezzate si trovano abbastanza facilmente.

Ma l’investimento è importante, le macchine molto costose, il personale deve essere altamente qualificato. Per finire, chi ripara le batterie deve essere in grado di fornire una certificazione che ci metta al riparo da qualsiasi contestazione, per esempio da parte della nostra assicurazione.

Il caso unico di Reinova: ora apre ai privati e lancia la sua rete di autofficine partner

ReinovaC’è qualcuno a cui rivolgersi, ci chiedono spesso i lettori? La risposta è sì, anche se da pochissimi giorni. Un centro di eccellenza per la riparazione delle batterie, una sorta di clinica specializzata, l’ha creata Reinova, azienda modenese di testing sui veicoli elettrici e ibridi. Vaielettrico nè parlò con qualche giorno d’anticipo, quando ancora il servizio era riservato alle flotte. Ma oggi è disponibile anche per i privati, direttamente presso la sede , oppure attraverso una rete di autofficine convenzionate sul territorio.

Prevede un primo intervento diagnostico in loco, con un furgone attrezzato per le misurazioni indispensabili, una prima analisi del guasto e una stima su riparabilità e i costi. Successivamente il veicolo viene trasferito nella sede di Soliera (Modena) dove Reinova lo sottopone a un’analisi diagnostica completa per individuare i componenti guasti, li sostituisce se possibile, oppure smonta le batterie per avviarle al riciclo.

Infine lo sottopone a un ciclo di test per certificare il ripristino completo di tutte le funzionalità con i relativi requisiti di sicurezza. Scrivendo a questo indirizzo sales@reinova.tech si attiva la procedura di intervento. In alternativa, la stessa Reinova può attivare una delle autofficine partner che si avvalgono dei suoi servizi.

E quanto costa una riparazione? “Mai come la sostituzione” rispondono a Reinova. I guasti più frequenti riguardano singole celle che si deteriorano prematuramente; basta quindi individuarle e rimpiazzarle.

Guarda anche il VIDEO con l’intervista di Giuseppe Corcione, fondatore di Reinova

