Chi può battere Tesla in Europa? Vediamo…

Chi può battere Tesla in Europa? La marca di Elon Musk perde terreno, nelle vendite, ma la concorrenza resta lontana, nessun sorpasso anche nel 2025. Anche se qualche indizio c’è.

Chi può battere Tesla? Elroq e Renault 5 possono provarci?

La partita per il 2025 è già chiusa. Trading Pedia ha analizzato le vendite a tutto ottobre e il primato di Model Y è indiscutibile. Nessun concorrente può insidiarlio per quest’anno. La seconda piazza è stata conquista dalla Skoda Elroq, modello che va forte ovunque tranne che da noi in Italia. Ma la distanza è notevole: 116.989 clienti conquistati dal Suv Tesla, 71.148 dalla Skoda. Poi c’è la Renault 5 (67.625), che sulla carta avrebbe potuto essere un concorrente temibile per la prima piazza, ma ha un problema. Vende bene solo in Francia. E nel resto della Top 10 non si vedono altro concorrenti temibile. La strategia di Tesla è chiara: nessun modello nuovo, anche per il 2026, ma solo prezzi sempre più aggressivi per i due modelli più venduti. Dopo quella della Model Y, ora è in arrivo la versione base della Model 3, in consegna da febbraiocon un prezzo di 34 mila euro.

La VW ID.Polo e le cinesi sapranno scalare le classifiche?

Altri competitor in grado di insidiare il primo posto di Tesla all’orizzonte? Nel 2026 arriverà la nuova famiglia di citycar del gruppo Volkswagen, a partire dalla ID.Polo, con prezzi da 25 mila euro. E poi c’è tutta la truppa delle cinesi, con in testa i modelli BYD, sempre più agguerriti e in grado ora di aggirare i dazi europei con l’avvio della produzione in Turchia. Quel che è certo è che il made in Italy sarà fuori dalla partita. La 500e, che ha occupato a lungo le primissime posizioni in Europa, è finita fuori dai radar. La tanto attesa nuova versione è stata rimandata sine die, per far posto a Mirafiori alla 500 ibrida. Stellantis dice apertamente che in questo momento l’elettrico non è la priorità.