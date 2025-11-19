Chi paga la rottamazione della vecchia auto per l’incentivo?

Chi paga la rottamazione della vecchia auto per avere l’incentivo 2025? L’acquirente o il venditore dell’auto nuova? È la domanda di un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Il venditore dell’auto nuova (Leapmotor T03 a 4.900 euro!!) dice che è a mio carico

“Ho ottenuto il bonus e ho acquistato una vettura, la Leapmotor T03, al prezzo promo di 4.900 euro. Ora il concessionario mi ha riferito che dalla promo sono escluse la PFU e la IPT ed anche la rottamazione! Su quest’ultima sono rimasto un po’ perplesso, perché ho capito tramite decreto che la rottamazione dovrebbe essere a carico dell’esercente. A conti fatti il totale al netto degli oneri sopra citati verrebbe 5.560 euro. È corretto o c’è qualcosa che non torna? Grazie per il vostro aiuto“. Stefano Trischitta

Chi paga la rottamazione? Tocca al concessionario

Risposta. Nella sezione Domande Frequenti, al punto 19, il Ministero chiarisce che la norma “non consente che sia l’acquirente a provvedere direttamente alla rottamazione”. Spetta al venditore, entro 30 giorni, conferire l’auto a un demolitore e a curarne la cancellazione per demolizione con lo Sportello Telematico dell’Automobilista. Chi paga dunque? Nella stessa sezione compare una tabella (a destra) con le voci di costo che il concessionario può addebitare all’acquirente per arrivare al prezzo finale. E non si fa cenno a spese di rottamazione, che sono a carico del venditore. Chi compra l’auto nuova deve solo sostenere il costo della radiazione, alcuni oneri amministrativi ed eventualmente la spesa dell’agenzia.

