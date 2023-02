Chi ha vinto in Europa nel 2022 EV

Chi ha vinto in Europa nel mercato delle elettriche 2022: i dati definitivi confermano la leadership di Tesla, con due modelli, seguiti da ID.4 e 500e.

Non c’erano dubbi sul fatto che il marchio di Elon Musk avesse sbancato anche nell’anno da poco chiuso. Ma i numeri finali confermano che il successo è dovuto soprattutto al Model Y, mentre il Model 3 ha accusato un calo di vendite del 36%, a quota 92.257. Un dato che fa dire agli analisti di Cleantechnica, che hanno elaborato i dati, che a fine 2023 il secondo posto potrebbe essere insidiato dalla Volkswagen ID.4, in costante crescita. Un pericolo che potrebbe essere alla base della decisione di Tesla di abbassare i listini, in particolare proprio per il Model 3. In quarta posizione si piazza la Fiat 500e, penalizzata dal fatto di non avere ancora una presenza commerciale capillare nel continente. Comunque un ottimo risultato, che ha portato alla decisione di Stellantis di alzare la produzione a 100 mila unità per l’anno in corso. Tenendo conto che alle versioni normali si è ora aggiunta anche la Abarth.

Ecco i leader nelle varie fasce di mercato

La 500e conferma comunque una netta leadership nel segmento A, quello delle citycar. Battendo nettamente la Dacia Spring, nonostante un prezzo decisamente più alto. Nel segmento B prevale un altro modello Stellantis, la Peugeot e-208, metre la Renault Megane è la più venduta nel C, con 33.187 immatricolazioni. La Tesla, invece, prevale nettamente nel segmento D (con Model 3) e nei Suv (con Model Y). Tutto sommato è stato un buon anno anche per il gruppo Volkswagen, che piazza sei modelli nella top 20. Sono VW ID.4 (68.409 immatricolazioni), VW ID.3 (53.387), Skoda Enyaq (52.635), Audi Q4 (42.540), Audi e-tron (34.547) e Cupra Born (32.615). Quanto ai singoli marchi, Cleantechnica assegna la leadership a Tesla con il 9%, seguita da BMW (8,6%), Volkswagen (8,4%), Mercedes (8,2%) e Audi (5,6%). Pur disponendo di un unico modello, la 500e, la Fiat chiude l’anno con un onorevole 2,6%.